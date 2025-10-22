Gonzalo Miró: "La temporada del Atlético no se puede justificar por haber goleado al Real Madrid, deja bastante que desear"

El Atlético de Madrid ha sufrido una contundente derrota por 4-0 contra el Arsenal en su visita a Londres en la Champions League. A pesar de lo abultado del marcador, varios analistas han coincidido en que el "castigo es excesivo" y no refleja lo ocurrido en el terreno de juego. Sin embargo, la derrota ha servido para abrir el debate sobre el verdadero nivel del equipo, siendo Gonzalo Miró uno de los más críticos al afirmar que la temporada del conjunto rojiblanco "deja bastante que desear" y no puede sostenerse únicamente en la victoria cosechada ante el Real Madrid. El partido estuvo marcado por la efectividad del equipo inglés.

La opinión general, compartida por exfutbolistas como Mario Suárez y colaboradores como Rubén Martín, es que el resultado fue desmedido. "El 4-0 no refleja lo que ha pasado en el terreno de juego", ha comentado el exjugado, quien considera que el Atlético estaba realizando "un buen partido" hasta el 2-0. Para él, la clave del encuentro ha estado en los siete minutos fatídicos en los que el Arsenal anotó tres goles, sentenciando un partido que hasta ese momento había sido "bastante parejo".

La temporada del Atlético de Madrid no se va a justificar por haber ganado al Madrid en casa por goleada" Gonzalo Miró Tertuliano de El Partidazo de COPE

El problema de jugar como visitante

Uno de los puntos más preocupantes que ha destapado la derrota es el pobre rendimiento del equipo fuera del Metropolitano. Mario Suárez ha aportado un dato revelador: el equipo solo ha conseguido 11 victorias en los últimos 35 partidos como visitante. "La realidad es que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo, y fuera de casa, otro, y así no te da ni en eliminatorias ni en una competición larga como la liga", ha sentenciado Suárez.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid reaccionan tras perder el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid

Esta debilidad lejos de su estadio se ha manifestado en varios encuentros de la temporada. Los analistas apuntan a una alarmante falta de concentración en los minutos iniciales de los partidos, como ocurrió ante el Liverpool y de nuevo en Londres. "No se pueden tirar 10 minutos en ningún partido, contra el Mallorca los tiró, y en Europa ya ni te digo", ha señalado uno de los colaboradores, poniendo el foco en una preocupante tendencia que el equipo necesita corregir.

La realidad es que el Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo, y fuera de casa, otro" Mario Suárez Colaborador de El Partidazo de COPE

El debate sobre la plantilla y el entrenador

La discusión también se ha centrado en si la responsabilidad recae en la confección de la plantilla o en las decisiones del entrenador. Mario Suárez ha sido crítico con la gestión de los recursos: "El tema de los fichajes, cómo te has gastado el dinero es bastante mejorable". Además, ha señalado la dependencia de jugadores clave como Oblak, Jiménez, Koke y Griezmann, sugiriendo que los refuerzos no están rindiendo al nivel esperado.

EFE El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone (izq.), reacciona durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid.

Por otro lado, se han cuestionado aspectos tácticos del equipo de Simeone, como los dos goles encajados a balón parado frente al Arsenal, una faceta en la que el Atlético solía ser fuerte. "Cuando los partidos están parejos, que te metan dos goles a balón parado, que lo puede cambiar todo, es difícil de asimilar", ha lamentado Suárez, subrayando que estos "detalles" están costando caros al equipo colchonero.