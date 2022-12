El primer sonido del día de Herrera: las palabras de la portavoz de la Generalitat sobre un nuevo referéndum

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el pase de Argentina a la final del Mundial de Qatar y el avance de la reforma del código penal en el Congreso.

La mañana ha comenzado en clave deportiva: "Lo que llovió fue en Qatar, lluvia de goles de Argentina. Messi ayer estuvo en estado de gracia, firmó una jugada de esas que quedan en la memoria. El penalti dudoso, pero después fue muy superior en todas las líneas a Croacia, que disputará el tercer y el cuarto puesto. Sabremos esta noche contra quien, en el partido de esta tarde entre Francia y Marruecos".

Por otro lado, hay una noticia positiva para comenzar el día: "En el batiburrillo de noticias de hoy destaca una que ayer ya difundíamos, incluso a través de la opinión de un experto. Da la razón a los que creemos que la ciencia irá dando las claves para un mundo mejor. Estamos ante la posibilidad de crear energía en mayor cantidad de la que se gasta a través de la fusión nuclear.En décadas o menos, el calentamiento global podría ser un mal sueño. Esto lo ha conseguido el ser humano. Es una noticia que nos augura un futuro para nuestros hijos y nietos que seguramente van a asistir a un tiempo mejor gracias al progreso de la investigación del ser humano".

En clave política, "cada día hay un exponente más que hace pensar que estamos escarbando y metiendo la cabeza debajo de la tierra. Han dicho los esbirros de Sánchez que no va a haber referéndum. La primera pregunta es si tiene credibilidad la palabra de Sánchez o de cualquiera de los que le rodea. Tengo que recordar que ha hecho todo lo que dijo que no hacía".

"La noticia saltaba cuando uno de los barones socialistas salía a la palestra valientemente diciendo que no se puede legislar a favor de los delincuentes. Ahora tenemos que ver si persevera. Veremos si se propaga el ejemplo, la esperanza no hay que perderla, hay decencia en algunos meandros del PSOE", ha añadido el comunicador.

En cuanto a lo que dijo Page: "¿Fue motivo de intereses electorales? Seguramente sí, pero hay que darle el crédito que lo que dijo es una muestra de respeto a la Constitución. ¿Habrá o no referéndum? Si se ponen a ello, yo creo que sí. Significaría que el 4% de los españoles decidirían los límites de nuestro territorio. Si no se celebra el referéndum es porque ERC no quiere, no porque lo impida Sánchez".

"Este Gobierno ha perdido tanto el norte que el que calle no tiene remedio. Si quieren condensar lo que es este Gobierno, solo tienen que escuchar a Patxi López. "El Gobierno le da un toque a los jueces", no se puede resumir mejor la falta de respeto que tienen por el poder judicial. Los tres jueces que quieren meter en el TC son favorables a las tesis del procés, es lo último que quieren. Quédense con unas palabras, las de la portavoz de la Generalitat. También dijeron que no a todo esto y lo han hecho, ya ven como esta portavoz se rie de todo lo que pueda decir Sánchez", ha concluido.