La reforma del código penal genera rechazo dentro del PSOE, pero Sánchez exhibe paso firme

La jornada de este martes ha estado marcada por las declaraciones del socialista Emiliano García Page, que se ha mostrado realmente crítico con la reforma del código penal pactada entre el PSOE y ERC. Las palabras del presidente de Castilla-La Mancha llegaban de forma paralela a una jornada clave en el Congreso, donde la ley ha superado el último trámite en la Comisión de Justicia antes de la votación final prevista para este jueves.

Page ha considerado que este martes es un día "muy duro" por el acuerdo para rebajar las penas por el delito de malversación, subrayando que "no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena". También ha destacado que los delincuentes no están arrepentidos, sino marcando su hoja de ruta hacia la independencia.

"Sí, es un momento duro que me duele como español y como militante, aunque no sea una decisión orgánica. Le hablo como presidente de comunidad autónoma, en el rango de absoluto afectado", ha agregado. Incluso, ha recordado que al indultar a los presos del 'procés' no se les indultó por este delito que ahora se reforma, un delito que para él es "pura corrupción".

Rechazo en el PSOE a la reforma del código penal

La revolución imprimida al Código Penal genera dudas, recelos o directamente rechazo dentro del PSOE, pero Pedro Sánchez exhibe paso firme. Según defienden desde su alto mando, la opinión pública ya ha asumido que el envite del presidente sirve para desinflamar el llamado conflicto catalán y además sostienen está ofreciendo resultados.

En Moncloa apuntan que la repulsa de Emiliano García-Page es orillada, al tiempo que aseguran que ni es la primera vez, ni será la última hora. Aun así, el equipo presidencial es muy consciente de que, como el castellanomanchego, hay otros líderes territoriales y cientos de alcaldes que se presienten en peligro ante las urnas.

Para intentar calmar las aguas a nivel interno, desde Ferraz han lanzado un aviso: "a quiénes se presentan les votan por las siglas". Tanto María Jesús Montero como santos Cerdán permanecen en estos días colgados del teléfono con algunos varones, gestionando el rechazo interno derivado de su pacto con los independentistas.