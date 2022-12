El primer sonido del día de Carlos Herrera: la frase para entender la decisión que ha tomado el Constitucional

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la suspensión de forma urgente de la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de la reforma del Poder Judicial.

"La decisión del Constitucional no le beneficia a Sánchez. Pero está convencido, como buen populista, que tiene impunidad. El populista es quien forma una mayoría y piensa que tiene todos los poderes. Por eso no consciente que en la Constitución Española queda recogido el contrapoder que supone tener que negociar para obtener mayorías suficientes. Lo hace con la perversa intención de que a la gente le cueste entender lo que está pasando. El Constitucional suspende la reforma del Poder Judicial. No es el 23F ni ninguna barbaridad que están diciendo", sentencia Herrera.

Batet acata la decisión del TC, pero se muestra crítica: "La interrupción está al alcance de un diputado" Ha remarcado que buscarán fórmulas para "defender la autonomía parlamentaria": "A la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar en el tribunal nuestros argumentos" Redacción Digital 19 dic 2022 - 23:51

El comunicador ha resumido en una frase que te permitirá entender la decisión: "El Constitucional ha dicho al gobierno: tú si quieres modifica las mayorías, pero no lo hagas con la chapuza con la que querías hacerlo". Para seguir comprendiendo lo sucedido, Herrera continúa explicando que "la suspensión no afecta al contenido, sino a las formas". "Hay despistados que se piensan que los jueces han dado un golpe de Estado o que se creen que con eso se evita que se modifique la malversación o se acabe con la sedición; nada de eso. En el Senado ustedes no pueden aprobar la reforma si no cambian la forma", concreta el presentador.

El futuro

"Conociendo las prisas que tiene Sánchez, va a buscar la fórmula para sacar adelante las maldades para contentar a los secesionistas. La reforma del Código Penal se plantea para unos pocos que son socios suyos y delincuentes. Unidas Podemos quería que se llevara a cabo igualmente, pero incurrirían en un delito. Tendrá que montar otra proposición de ley que se saltará los informes negativos para asaltar el poder judicial", asume Herrera.

#AUDIO ?? Jesús Zarzalejos explica qué va a pasar tras frenar el Constitucional la reforma judicial: "Se encauzará" https://t.co/0rNiJFf7Ek — COPE (@COPE) December 19, 2022





El director de 'Herrera en COPE' finaliza explicando que "quien quiera hacerse el tonto, que se lo haga". "Pero el peso de la evidencia es difícil quitarlo. Si hemos llegado a este punto es porque alguien no ha querido renovar el Poder Judicial como decía Europa. Hay quien está ofendidito porque antes de paralizar la reforma del Gobierno la mayoría conservadora rechazó recusar a dos magistrados conservadores con el mandato caducado. Hay que ver, Trevijano y Narváez votando contra su propia recusación. Pero no solo hay dos jueces conservadores en el Constitucional recusados, también hay otros dos, Xiol y Martínez-Vares, a los que nadie ha recusado porque a la izquierda no le conviene", concreta.