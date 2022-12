El Gobierno tacha la decisión del TC "de una gravedad máxima" y ataca al PP: "Quiere controlar el Parlamento"

El Gobierno ha asegurado, que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación parlamentaria de la reforma judicial, pese a considerar que es "de una gravedad máxima" y adoptada mediante un procedimiento "insólito". Así lo ha expresado en nombre del Ejecutivo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una declaración institucional pasada la medianoche de este lunes, en el Palacio de la Moncloa, tras conocer esa decisión del Tribunal Constitucional.

Bolaños ha comenzado haciendo énfasis en que el tribunal ha paralizado una ley en la sede de la soberanía nacional, por seis votos a cinco, al tiempo que ha insistido en la lealtad del Gobierno con otras instituciones. "La resolución del Tribunal Constitucional debe acatarse pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales", ha añadido.

A juicio del Gobierno, la decisión es de "una gravedad máxima", la más grave adoptada por el TC, "en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua". En este punto, ha recalcado que ha sido una decisión que nunca antes había sucedido. Tras afirmar que la ley no confiere al TC la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales, ha subrayado que este tribunal ha paralizado también su propia renovación y "algunos magistrados, con su voto, han decidido su propio futuro".

En clave política, el ministro ha asegurado que este no es un debate entre partidos o instituciones, sino "entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace 4 años. Entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan cada día para incumplirla".

En este punto, se ha mostrado muy crítico con el Partido Popular: "Muchos españoles nos hemos preguntado cuáles son las verdaderas razones que llevan al principal partido de la oposición a mantener el bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional. Todos imaginamos esas razones, pero lo ocurrido hoy da una nueva respuesta a esa pregunta".

"Con sus recursos judiciales, el PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá, ya que el principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Tribunal Constitucional todos los avances de la sociedad española", ha afirmado.

Por último, ha querido lanzar un mensaje a los españoles, asegurando que "el Gobierno está con ellos para garantizar sus derechos". Reiterando "la gravedad de lo ocurrido", ha apuntado que el ejecutivo "seguirá actuando siempre en el marco de la ley y de la Constitución. Protegiendo nuestro Estado de Derecho".