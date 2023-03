El presidente del PP canario reconoce que se vio con el Mediador en un encuentro "casual"

Don Manuel Domínguez González es el presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia del Gobierno canario, y ha estado esta mañana en 'Herrera en COPE' para hablar del caso 'Mediador', tras haber anunciado que su partido se persona en la causa que se investiga como acusación popular. Él ha asegurado que han dado paso al frente "con el único objetivo de tener resupuestas hacia los canarios". Además, el presidente del PP de Canarias ha reconocido que hace un año Marco Antonio Navarro, el conocido como 'mediador' de la trama de corrupción que afecta al PSOE, le advirtió que tenía algo entre manos que podía salpicar a mucha gente, asegurando que fue en un encuentro casual y cuando nadie le conocía.

Nada más comenzar, el presidente del PP canario ha asegurado que aún no tiene acceso al sumario y ha pasado a analizar la situación de toda esta trama que se ha centrado ahora en Canarias, poniendo sobre la mesa las incógnitas que deja este caso: "Hay muchas incógnitas. Una es saber por qué se cesa al director general de ganadería del Gobierno de Canarias sin mucha explicación. La segunda es saber cómo cesan o dimite el diputado nacional antes de ser detenido. En tercer lugar, qué hay de cierto en todo lo que ha ido contando el señor que dice estar en el medio de todo este asunto y, ante la falta de respuestas del presidente del Gobierno de Canarias hemos tenido que dar ese paso", enumeraba, añadiendo a esto último que cuando sucede algo él "se aparta, deja que pasen los problemas y no asume responsabilidades", refiriéndose a su opositor.

Carlos Herrera le ha lanzado una pregunta clara, sobre si todas las destituciones que ha habido en la región se han debido a por sospechas relacionadas con este caso, para que el presidente del PP canario se posicionase. "Es lo que le preguntaba estos días (refiriéndose al presidente del Gobierno de Canarias), si algo tendrían que ver estas instituciones, y no tenemos respuesta, porque lo único que ha dicho es a través de unas declaraciones muy breves a los medios en donde advertía que no sabía nada", comentaba. "Yo espero tener respuesta a todo ese tipo de preguntas, una vez que nos admitan esa personación para poder participar de manera activa. No soy de las personas que creen en las casualidades, y espero y deseo poder ayudar en un asunto tan preocupante y que nos está haciendo mucho daño en Canarias", aseguraba.





La figura de 'El Mediador'

Dentro de toda esta trama, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, al que todos llamamos el 'Mediador', aseguraba estos días que había tenido contacto con el presidente del PP canario, el propio Manuel Domínguez González, y un colaborador de 'Herrera en COPE' le ha preguntado por el contexto de esas reuniones o conversaciones y si podría intuir que el Mediador estuviera relacionado con todo esto: "Yo quedo ciertamente con un periodista de Tenerife y este periodista viene acompañado de un señor que resulta ser al que definen como el 'Mediador', y allí me comentan dos cosas: una, ten cuidado con el Cabildo de Tenerife porque van a por ti", contaba, asegurando que lo denunció en su día.

"Lo segundo que me decía es que ellos tenían un asunto que conocían que podía salpicar a mucha gente y que ya me enteraría. Eso es lo que duró el café. Yo me voy de allí con una noticia que veremos y con otra que ya conocía. Nunca me imaginé que la noticia primera posiblemente no está solo vinculada con lo que es la parte política. Porque yo le escuchaba expresiones en estos últimos días que son muy graves: 'Reventar el ayuntamiento de los Realejos y destruir a Manuel Domínguez'. Con lo cual, este es otro de los asuntos que me gustaría esclarecer con la personación en este juicio", relataba.

Lo que ha advertido es que toda esta trama "no ha hecho más que empezar". Y terminaba la entrevista con lo que hubiera ocurrido si él no se hubiese acordado de esa reunión que tuvo en su día: "Yo hoy tendría que irme de Canarias. Esto es asombroso, cómo han sido capaces, y aquí hay que reconocer esa labor del Partido Socialista de enturbiarlo todo, cómo han sido capaces de que yo sea noticia nacional por haber contado la verdad. Si hubiese mentido estaría colgado de la Plaza Mayor", zanjaba el presidente del PP de Canarias.

