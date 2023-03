Herrera: "Si no hubo nada ilegal, ¿por qué no dar transparencia a las cenas de los diputados con Fuentes?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hay aroma a descoyuntamiento general porque el Gobierno de España va como un boxeador de un lado al otro del ring, lo mismo le salta un escándalo de corrupción adornado de puterío, que una gran multinacional decide largarse a Holanda sin pedirle permiso, prácticamente sin despedirse. Los juzgados están parados sin que haya visos de arreglo alguno, la sanidad está como está por falta de médicos, la inflación repunta, el paro real es superior al reconocido en más de 600.000 personas y la única respuesta a todo ello es que el PP es malo.

Ahora mismo lo único que no le sale mal a Sánchez son los videos prefabricados con militantes socialistas, solo el departamento de propaganda y luego la brunete mediática que para eso está, el resto es una colección de fracasos.

Las consecuencias del traslado de sede de Ferrovial

Lo de Ferrovial parece haber sido uno de los golpes más fuertes. Ayer le contábamos, Ferrovial traslada su sede social fuera de España y eso es una mala noticia, no porque vaya a tributar menos aquí, el gran volumen de negocio de Ferrovial está fuera de España y tributa allá donde se realiza, es por la imagen que envía.

Lo que no suponíamos era que iba a causar semejante cabreo en el Gobierno, un cabreo desmesurado, teatralizado fuera de lugar, que denota nervios, desconocimiento de lo que iba a pasar, pánico a que el ejemplo cunda en otras grandes multinacionales españolas. Cuando tú eres presidente del Gobierno y te dedicas a decir que Botín y Galán, y tal y cual se quejan, por lo tanto, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y si ellos dicen que la cosa va mal es porque nosotros lo estamos haciendo.

Ayer salió Nadia Calviño, arremetió contra la empresa con una dureza insólita y luego todo el gobierno detrás como borregos, el relato gubernamental, ¿cuál es? Populismo, maniqueo provinciano, la empresa le dice le debe todo a España, a las concesiones de obra pública que recibió a lo largo de la historia bueno, ahora habrá que decir que como todo lo que dicen los populistas es mentira.

La empresa le debe todo a su habilidad para expandir el negocio fuera de España, convertirse en una gran multinacional. España solo es el 15% de su negocio, los resultados de Ferrovial se deben fundamentalmente a su actividad en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Hispanoamérica, eso lo sabe Nadia Calviño mejor que usted que yo y también sabe que, excepto en Hispanoamérica, cualquier gobierno trata mejor a los empresarios que el Gobierno de España.

¿Qué ha hecho Calviño para evitar la salida de Ferrovial? Nada, este gobierno no hace nada por las empresas, las fríe con todo tipo de impuestos, cambios regulatorios, les obliga a asumir decisiones arbitrarias a su vida, etc. Las empresas cumplen con sus obligaciones, son libres de moverse donde mejor las traten y donde más le convenga para llevar a cabo sus planes y punto. En el exterior toman nota de si venir o no venir a un país en el que pasan las cosas que pasan en este.

Novedades en el 'caso Mediador'

Luego está el 'caso Mediador' que sigue acaparando toda la atención. Además, los principales implicados están mostrando una locuacidad inusual en personas implicadas en investigaciones judiciales. Uno dice que todo es verdad, ayer lo comentó en declaraciones a este programa, el otro lo niega todo. Hoy van a por la figura del general de la Guardia Civil implicado en la trama, que es el único encarcelado, que escondía en su casa a 60.000 euros y una documentación de una aparente contabilidad paralela.

Hay informaciones sobre ramificaciones de la trama en otros departamentos de la administración Canaria, como el Departamento de Salud, la lucha contra el cambio climático.El mediador Navarro Tacoronte también trabajaba con empresas peninsulares a las que facilitaba su implantación en Canarias para beneficiarse del régimen fiscal.

En política, el Partido Popular ha presentado una comisión de investigación que veremos si la apoyan los paladines de la lucha contra la corrupción en que acompañaron a Sánchez y Patxi López sigue paseando su incompetencia como portavoz por los platos. Él evita dar a conocer el nombre de los diputados socialistas implicados en las cenas, puedo entenderlo porque efectivamente es cierto que cenar con un corrupto no significa corromperse, ni siquiera saber qué es corrupto, pero formas parte de su atrezzo para pegar el pelotazo, si no hubo nada ilegal, ¿por qué no dar transparencia a las cenas?

Además, la absoluta nulidad de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y de todo su equipo, ¿dónde están? El Congreso de los Diputados está viviendo un escándalo de primera categoría que afecta a las imágenes de los parlamentarios, a la reputación de la institución y esta individua no tiene nada que decir.