Pitingo regresa con 'Pitingo y Punto' y desvela la depresión que casi le obliga a dejar de cantar
El artista presenta su nuevo disco en 'Herrera en COPE' y se sincera sobre la profunda crisis personal que le llevó a plantearse abandonar la música
Publicado el
El cantante Pitingo ha presentado su nuevo trabajo, 'Pitingo y punto', en una entrevista con Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'. El disco, que saldrá a la venta el 18 de marzo, coincidiendo con el comienzo de su gira en el Teatro Circo Price de Madrid, fue grabado en directo en México y se define como un "homenaje a nuestros hermanos latinoamericanos", según ha explicado el propio artista.
Homenaje a leyendas latinas
Este nuevo álbum versiona a grandes artistas como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Carlos Vives. Pitingo ha destacado la importancia de contar con el beneplácito de los autores originales y de rendirles tributo mientras siguen activos: "Siempre hacemos los homenajes cuando ya la gente falta, y digo, qué mejor que que hacérselo en vida".
Qué mejor que que hacérselo en vida, y, por supuesto, encima en activo"
Cantante
La 'soulería' y el hallazgo que le cambió la vida
Durante la entrevista, Pitingo ha recordado los inicios de su característico estilo, la 'soulería', una fusión de soul y flamenco que al principio le costó "muchos pellizcos" y críticas de los puristas. Sin embargo, el artista rememora un consejo de Enrique Morente que se le quedó grabado: "Si todo el mundo te dice 'hola', es que estás haciendo algo mal".
Su vocación por la fusión nació de un hallazgo fortuito: una cinta de cassette con música de Louis Armstrong y Aretha Franklin en casa de su abuela. "Ese cassette me cambió la vida", ha confesado. Aquello le impulsó a explorar la música afroamericana y a mezclarla de forma natural con el quejido flamenco.
Tocar fondo y resurgir
El artista se ha sincerado sobre la depresión que sufrió durante años y que le hizo "tocar fondo". Una situación límite provocada por el agotamiento mental, los "desengaños" en la industria musical y su separación matrimonial, que le llevaron a plantearse dejar de cantar y a refugiarse en su familia: "Me fui a casa de mi madre a vivir".
Pitingo ha explicado que la recuperación ha sido un proceso en el que la ayuda profesional ha sido clave, hasta el punto de aconsejar a todo el mundo que acuda a terapia. "Pon un psicólogo en tu vida", ha afirmado con rotundidad, destacando que le ha ayudado a superar sus problemas de desconfianza.
Pon un psicólogo en tu vida"
Cantante
Finalmente, Pitingo también ha abordado el "odio" que ha sufrido en su carrera, rememorando el intento de boicot a un concierto suyo en Murcia. El cantante ha asegurado que fue una "campaña organizada" que atribuye al Ayuntamiento del PSOE de aquel momento, pero que consiguió el "efecto contrario" y llenó la plaza de toros.
