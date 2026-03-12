COPE
Pitingo regresa con 'Pitingo y Punto' y desvela la depresión que casi le obliga a dejar de cantar

El artista presenta su nuevo disco en 'Herrera en COPE' y se sincera sobre la profunda crisis personal que le llevó a plantearse abandonar la música

Redacción Herrera en COPE

Publicado el

2 min lectura18:40 min escucha

El cantante Pitingo ha presentado su nuevo trabajo, 'Pitingo y punto', en una entrevista con Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'. El disco, que saldrá a la venta el 18 de marzo, coincidiendo con el comienzo de su gira en el Teatro Circo Price de Madrid, fue grabado en directo en México y se define como un "homenaje a nuestros hermanos latinoamericanos", según ha explicado el propio artista. 

Homenaje a leyendas latinas

Este nuevo álbum versiona a grandes artistas como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra y Carlos Vives. Pitingo ha destacado la importancia de contar con el beneplácito de los autores originales y de rendirles tributo mientras siguen activos: "Siempre hacemos los homenajes cuando ya la gente falta, y digo, qué mejor que que hacérselo en vida".

Qué mejor que que hacérselo en vida, y, por supuesto, encima en activo"

Pitingo 

Cantante

La 'soulería' y el hallazgo que le cambió la vida

Durante la entrevista, Pitingo ha recordado los inicios de su característico estilo, la 'soulería', una fusión de soul y flamenco que al principio le costó "muchos pellizcos" y críticas de los puristas. Sin embargo, el artista rememora un consejo de Enrique Morente que se le quedó grabado: "Si todo el mundo te dice 'hola', es que estás haciendo algo mal".

Su vocación por la fusión nació de un hallazgo fortuito: una cinta de cassette con música de Louis Armstrong y Aretha Franklin en casa de su abuela. "Ese cassette me cambió la vida", ha confesado. Aquello le impulsó a explorar la música afroamericana y a mezclarla de forma natural con el quejido flamenco.

Tocar fondo y resurgir

El artista se ha sincerado sobre la depresión que sufrió durante años y que le hizo "tocar fondo". Una situación límite provocada por el agotamiento mental, los "desengaños" en la industria musical y su separación matrimonial, que le llevaron a plantearse dejar de cantar y a refugiarse en su familia: "Me fui a casa de mi madre a vivir".

Pitingo ha explicado que la recuperación ha sido un proceso en el que la ayuda profesional ha sido clave, hasta el punto de aconsejar a todo el mundo que acuda a terapia. "Pon un psicólogo en tu vida", ha afirmado con rotundidad, destacando que le ha ayudado a superar sus problemas de desconfianza.

Pon un psicólogo en tu vida"

Pitingo

Cantante 

Finalmente, Pitingo también ha abordado el "odio" que ha sufrido en su carrera, rememorando el intento de boicot a un concierto suyo en Murcia. El cantante ha asegurado que fue una "campaña organizada" que atribuye al Ayuntamiento del PSOE de aquel momento, pero que consiguió el "efecto contrario" y llenó la plaza de toros.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

