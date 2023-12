Va a pasar Navidad a casa de su madre en Albacete y termina acordándose de Shrek durante el discurso del Rey

En este 25 de diciembre, Alberto Herrera acompaña a los oyentes de COPE y celebra con ellos la Navidad. Durante toda la mañana, el presentador de 'Herrera en COPE' ha hablado con los fósforos para descubrir cómo celebran este día tan especial.

También ha tenido tiempo de intercambiar algunas palabras con los colaboradores habituales del programa que han contado cómo vivieron Nochebuena y qué tienen planeado para este lunes. En esta ronda de llamadas no podía faltar María José Navarro, "la menos navideña" del programa.

La colaboradora está en Albacete, "el Nueva York de la Mancha", como ella misma lo llama, pasando estas fechas en compañía de su madre y sus amigos. La noche de ayer le dejó una divertida anécdota viendo el discurso del Rey que ha querido compartir con Alberto Herrera.

Audio





En primer lugar, ha contado que a su madre "le costó llegar al discurso porque quiere cenar siempre muy pronto y acostarse pronto, pero el día fue bien. Es tranquilito, excepto el tardeo que se me fue un poco de las manos".

Volviendo al mensaje de Felipe VI, ha desvelado que "a mamá se le ha estropeado la televisión y ahora se ve verde todo. El discurso del Rey fue un poco raro porque era más Shrek que Felipe VI", sin poder contener la risa y provocando las carcajadas del presentador.





Las claves del discurso de Felipe VI

Como cada año, el rey Felipe VI se ha dirigido a todos los españoles en su tradicional mensaje navideño del 24 de diciembre, que en esta ocasión ha girado en torno a dos realidades muy espinosas en este momento, la unidad de España y la Constitución.

Estas son cinco imágenes que cerraron el discurso del Rey: Este es el detalle que tienen en común

El mensaje tiene lugar casi mes y medio después de que Pedro Sánchez consiguiera ser investido de nuevo como presidente del Gobierno con el apoyo, entre otros, de los partidos independentistas vascos y catalanes. Y, solo días después, de que la ley de la amnistía haya superado su primer trámite parlamentario.

La Constitución, punto central del mensaje del Rey

Sin dejar de comentar su preocupación por otros temas como la violencia contra la mujer o los problemas que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda, el monarca ha querido poner, primero, el foco, en la Constitución y en la vigencia que sigue teniendo, para él, el texto a día de hoy: "Por ello, quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre".

Una idea que Felipe VI ha ido desarrollando con el paso de los minutos y que ha resumido de esta manera tan clara: "Fuera del respeto a la Constitución, no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades, sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad".

El rey se dirige a la sociedad española en Nochebuena.





Además, el monarca ha recordado el cumpleaños de su hija, la princesa Leonor, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre, día en el que la Princesa de Asturias juró la Carta Magna al cumplir la mayoría de edad.

La unidad de España y el mensaje a las instituciones

Por otro lado, Felipe VI ha querido poner en valor la unidad de España como el otro pilar sobre el que se debe sostener la sociedad española para seguir caminando hacia el futuro. Según Felipe VI, si no hay unidad, no se podrán "afrontar con éxito los serios y complejos retos del futuro": "Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos".

Para cerrar, el monarca ha querido dirigirse a todas las instituciones del Estado como responsables, precisamente, de hacer valer la Constitución y de promover la unidad del país. Vuelve a escuchar aquí el discurso íntegro.