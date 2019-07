El 'palo' de Álvarez de Toledo a Tezanos: "Hace matonismo demoscópico"

Cayetana Álvarez de Toledo, nombrada este martes como nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha dejado claro en su entrevista en 'Herrera en COPE' que no da ningún valor a las encuestas del CIS de Tezanos. La última de ellas, perteneciente al mes de julio, sitúa al PSOE en cifras récord y al borde de la mayoría absoluta con un 41,3 por ciento en intención de voto directo, mientras que el PP recupera la segunda posición por la fuerte caída de Cs, que ya sería cuarta fuerza.

Ante el micrófono de COPE, Álvarez de Toledo ha dicho que no se toma en serio los estudios de Tezanos. "A las encuestas del señor Tezanos no les doy credibilidad. Me parece casi un milagro que nos mantenga como una fuerza parlamentaria. Su impulso le dice seguro que le debe dar 300 escaños a Sánchez y a los demás dejarnos como fuerzas extraparlamentarias", ha dicho.

En este sentido, cree que el presidente del CIS, se ha puesto al frente de la campaña electoral el señor Sánchez. "Pero todas estas bromas tienen una gracia limitada porque se hacen con nuestros impuestos. Se usa el dinero de todos los ciudadanos para 'afrombarle' la campaña electoral a Sánchez y para presionar a otros grupos para que se avengan a las estrategias del señor Sánchez. Es una especie de 'matonismo' demoscópico. Eso no se puede hacer. Se ha pasado varios pueblos, pero no parece conocer límites. El uso de las instituciones públicas y su degradación me preocupa. Lo común debe ser respetado con neutralidad y con afecto porque es lo que nos representa", ha dicho.

