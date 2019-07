Cayetana Álvarez de Toledo: "No vamos a hacer una oposición histérica"

Cayetana Álvarez de Toledo, designada este martes por Pablo Casado como nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que su partido no va a ejercer "una oposición histérica, sino indómita y racional". En su primera entrevista en COPE tras asumir la portavocía del PP en la Cámara Baja, la diputada por Barcelona ha destacado de ella misma que procura hablar con claridad y buscando argumentos. Por eso mismo, muchos miembros destacados de su propio partido rechazaban la idea de que fuera ella quien ocupara un puesto tan relevante. Sobre esto, Cayetana ha señalado que entiende las voces discrepantes pero que va a responder "con hechos".

Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado en 'Herrera en COPE' que en España "hay un problema con respecto a cómo catalogamos a las personas". "Si eres blandito con los nacionalistas te ven como moderado y si eres firme, se te cataloga como radical", ha dicho. La diputada considera que su papel y la del partido que representa es defender la Constitución y la unidad de España ante las acciones del "fracasado" candidato Sánchez. "La estrategia del PP tiene que ser - y es la que está ya en marcha - la de intentar reagrupar todo el voto de la razón española. Las personas que defienden la Constitución. En el fondo, hay dos grandes visiones sobre lo español: hay un sector de la sociedad que sae está dedicando a la erosión de la Constitución del 78 y luego hay otro sector que estamos por el fortalecimiento de ese modelo constitucional. El PP va a tener que ser la referencia de ese segundo sector", ha dicho.

En su primera intervención tras ser elegida portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo ya ha sido especialmente crítica con Sánchez. "El líder socialista va cambiando de opinión cada 24 horas. Se declara hombre de convicciones pero luego pacta con Bildu en Navarra. España necesita un gobierno racional, que ponga en marcha la economía... Yo no sé a qué se ha dedicado el fracasado candidato Sánchez en estos últimos tres meses", ha dicho. Y le ha afeado, de nuevo, su pacto con Bildu en Navarra. "El hecho de que el PSOE, que tiene muertos en sus filas y que ha sido un pilar de la Constitución, esté dispuesto a gobernar en Navarra con el apoyo o abstención de un partido que no ve mal que se mate a españoles por ideas políticas, rompe un dique de la convivencia constitucional básica entre partidos", ha asegurado. Álvarez de Toledo ha anunciado que mañana estará en el parlamento foral de Navarra para seguir en directo el debate de investidura de Chivite. "Si me dicen que voy a provocar, diré lo mismo que dije en la Universidad Autónoma: 'Yo vengo a provocar al totalitarismo en nombre de la democracia'. Hay que estar donde ocurren cosas muy graves. Y en Pamplona va a ocurrir algo muy grave", ha dicho. Y se ha preguntado: "¿Dónde está García-Page? ¿Y Fernández Vara? ¿Qué opinan de lo que va a pasar mañana en Navarra?".

Álvarez de Toledo también ha reconocido que no hace caso al CIS, que da a Sánchez catorce puntos más de intención de voto que en las últimas elecciones. "A las encuestas del señor Tezanos no les doy credibilidad. Me parece casi un milagro que nos mantenga como una fuerza parlamentaria. Pero todas estas bromas tienen una gracia limitada porque se hacen con nuestros impuestos. Se usa el dinero de todos los ciudadanos para 'afrombarle' la campaña electoral a Sánchez. Es una especie de 'matonismo' demoscópico. Se ha pasado varios pueblos, pero no parece conocer límites. El uso de las instituciones públicas y su degradación me preocupa", ha dicho.

Por último, la portavoz del PP en el Congreso mantiene la opción de una alianza política con Cs "para que una gran cantidad de españoles mayoritario se una a nuestro proyecto común español" y rechaza una gran coalición con este PSOE de Sánchez. "Sí a una gran coalición, pero de constitucionalistas comprometidos", ha concluido.