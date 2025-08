Narciso Michavila, presidente de GAD3, desvela en COPE el factor que más influye en los españoles a la hora de votar: "No es la corrupción"

Narciso Michavila es sociólogo y presidente de GAD3, ha pasado este viernes 1 de agosto por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha hecho una breve radiografía de la situación política actual. Intención de voto, impacto de no tener Presupuestos generales del Estado (PGE) y de los últimos casos de corrupción. También ha hablado sobre la última encuesta del CIS de Tezanos, en la que, pese a la enorme crisis que se ha vivido en el seno del PSOE, le siguen dando al PSOE una ventaja de 0,5 puntos sobre el PP.

Para comenzar, Michavila ha analizado el escenario de los últimos meses y cómo les está afectando a los socialistas todo lo que está pasando: "Antes no parábamos de decir que cómo era posible que Sánchez aguantase tan sumamente bien con todo lo que está pasando. Y es que, el que sufría en el bloque de la izquierda era Sumar, pero en los últimos meses, a partir de cada uno de los escándalos que han ido surgiendo, el PSOE ha empezado a sufrir muchísimo y ahora mismo es posible que no llegue a los 100 escaños".

De la misma forma, este año va a ser un "gobierno nini: ni presupuestos, porque no dependen de ellos y a sus socios (Bildu, PNV, Puigdemont y Rufián) no les interesa, ni adelanto electoral (como espera el Partido Popular)", ha detallado en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

LOS PRESUPUESTOS, LO QUE MÁS INFLUYE EN EL ELECTORADO

Posteriormente, Antonio Herraiz ha querido preguntarle por los Presupuestos Generales del Estado para saber qué es lo que más influye en los electores, si los escándalos de corrupción o que no salgan adelante los presupuestos. Una cuestión ante la que el presidente de GAD3 ha sido tajante: "Los presupuestos influye en el elector más todavía que la corrupción. Porque es verdad que la corrupción pasa factura (...), pero pasan mucha más factura los problemas que la gente percibe en su día a día, como los presupuestos".

"Sin presupuestos no hay vivienda y la vivienda se ha convertido con diferencia en el principal problema del país. Y se equivocan los que dicen que solo afecta a los jóvenes. No. Los padres y los abuelos son conscientes que si no invertimos en vivienda es imposible que sus hijos se emancipen y España seguirá siendo junto con Japón el país del mundo con menor tasa de natalidad", ha explicado tajantemente.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PARTIDO POPULAR

Más allá de la situación del gobierno, el Partido Popular también tiene mucho que decir en todo esto y es muy interesante fijarse en cómo está situado en estos momentos. Ayer escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo hacer el balance tradicional del curso político, pero... ¿Cómo le afecta a los populares lo que está pasando? ¿Qué consecuencias tiene todo esto en las encuestas? Michavila ha respondido que "el PP está algo mejor de lo que estaba en julio, lógicamente, y los que están disfrutando con palomitas son los 11 millones de electores de derechas".

Más allá de esto el sociólogo recuerda que "no conviene olvidar lo que pasó en 2023, cuando el líder de los socialistas (Pedro Sánchez) consiguió remontar las encuestas prácticamente en el último minuto". Perdió, pero como todos sabemos, consiguió gobernar. "Si algo ha demostrado el presidente del gobierno es una capacidad de resiliencia impresionante, por lo que hay que ser cautos", ha concluido.