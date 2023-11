Narciso Michavila se moja con lo que pasará si hay elecciones y manda un mensaje a Vox: "Hubo miedo"

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Entre otras cuestiones, ha reflexionado sobre la situación política actual.

Dice Michavila que "el Sánchez de ahora contradice al que fue a las elecciones. El bloque de izquierdas y el bloque independentista están en mínimos históricos".

Líderes de la formación de Sánchez, en palabras del presidente de GAD3, han ganado las elecciones. Como Page. Más allá de eso, incide en que "hay que entender a la gente cuando se manifiesta y cuando actúa y esta va a ser una legislatura de mucha decisión ciudadana. No lo hacen contra siglas, sino contra decisiones. Y por eso, a pesar de que ha salido el presidente del gobierno, las manifestaciones contra la amnistía están siendo masivas".





"¿Y eso se queda en el cuerpo de los indignados o se pasa?", se pregunta Carlos Herrera.

Responde Michavila que eso "habrá que verlo. Si Sánchez no cumple lo pactado y ahí al final no cede nada, pues recuperará apoyo. Pero si cede en la condonación de la deuda, pues los españoles lo notarán en los impuestos. Así, colectivos por todos lados, y por propia supervivencia, irán a huelga en todos los sectores y Sánchez lo irá notando. Pero dependerá de las decisiones que adopte el Consejo de Ministros".

"La mayoría social está realmente indignada"

Pone sobre la mesa el líder de GAD3 en 'Herrera en COPE' la indignación de la sociedad, también por parte de socialistas. "La mayoría social está realmente indignada. No entienden cómo su partido ha abandonado los principios de la igualdad y la solidaridad. Ya ningún socialista puede hablar en nombre de la igualdad a los españoles".





Sobre lo que ocurriría si se celebrasen hoy elecciones, Michavila llama a la derecha a aclararse porque "en las elecciones hubo miedo de muchísimo elector que ahora el gobierno le llama una mayoría progresista. Hubo 12 millones de electores que les daba miedo un gobierno de derechas con Vox como vicepresidente. Pero si Abascal no exigiese estar en el Ejecutivo, habrá mucho elector que diga que, antes que depender de Puigdemont, prefiera la alternativa".

Por último, Michavila explica que el próximo año, hay elecciones en Galicia, elecciones europeas. Y son relevantes porque "una parte de la sociedad espera mucho del compromiso de Europa y los valores democráticos. Hay que tener cautela y ahí veremos cuál es la estrategia de los dos partidos. Si Vox decide presentarse en Galicia, entonces claramente tendremos la constatación de que entre Sánchez y Abascal debe haber algo".

Michavila explica que la extrapolación de la encuesta para el Defensor del Pueblo es "un delirio estadístico"

Michavila ha abordado más asuntos en 'Herrera en COPE'. "Nosotros no presentamos ninguna cifra en números absolutos y tampoco aparece en el propio Informe del defensor del Pueblo. Es un delirio estadístico". Así se lo ha explicado Narciso Michavila, presidente de GAD3, a Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', con quien ha abordado las cifras extrapoladas de la encuesta presentada en el Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.

El presidente de GAD3 ha subrayado que la dinámica de la encuesta "no está hecha para sacar números absolutos porque no encajan con la realidad social. La mayoría de los casos se realizaron entre los años 60 y 70, donde no "había curas suficientes en España para cometer tantos delitos".