Nacho Cano confiesa lo que le dijo Rosalía durante un Madrid-Barça: "Ella hace una música..."

El que fuera uno de los integrantes de Mecano, se ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de su próximo musical. Tras compartir algunos minutos de tertulia con Carlos Herrera y su hijo, Alberto Herrera, ha dejado grandes anécdotas y algunas historias desconocidas para el público en general, y es que, Nacho Cano se sigue codeando con los más grandes artistas del panorama español.

El encuentro entre Rosalía y Nacho Cano

Alberto Herrera ha querido preguntarle a Cano, precisamente, por la vigencia de algunas de sus canciones en la actualidad: "¿Qué sientes al ver que jóvenes disfrutan de tu música, habiendo una actualidad, una demanda por otro tipo de música, más electrónica, más de estudio?", le ha planteado el pequeño del clan Herrera.

"Mira, el otro día, fui a ver el fútbol, me invitaron a ver el Madrid-Barça que, por cierto, nos metieron 4-0. Pero no pasa nada porque estamos en la final de la Champions", ha bromeado, tras lo que ha explicado su encuentro con una de las cantantes del momento: "Y vino Rosalía y se sentó allí conmigo. Y me dice: «Soy tu fan». Y yo le digo: «Yo soy tu fan», completando así un intercambio de piropos entre ambos músicos.





Nacho Cano, agradecido por el reconocimiento años después

"Qué bonito es entre los músicos", ha señalado Nacho Cano. "Ella hace una música totalmente distinta. Yo soy de otra época, pero mi música sigue funcionando. Y qué bonito es cuando ella reconoce que lo que es... viene de oír esas cosas de pequeña. Y yo veo una evolución en otro tipo de música, pero algo mío queda", ha defendido el mítico cantante y músico.

"El seguir ahí, el que nuestra canción cada vez que llegue Año Nuevo, la cante todo el mundo. Eso es lo que me hace que esa señora me vea tan bien", se ha felicitado Nacho Cano en su conversación en 'Herrera en COPE'.

El nuevo musical de Nacho Cano

Tras 11 años de intenso trabajo, el próximo 15 de septiembre Nacho Cano estrenará su nuevo musical ‘Malinche’ en el que el compositor, músico y director narra el nacimiento del mestizaje.

Pero antes de su estreno en IFEMA, Cano ha contado en ‘Herrera en COPE’ algunos detalles de esta arriesgada producción porque como confiesa “desde el primer momento mi carrera ha estado en el riesgo y me ha ido bien”.

¿Quién es Malinche? Explica Nacho que “ha sido la mujer más importante en la construcción de América. Ella fue la madre del mestizaje, la madre del primer mestizo, Martín, el hijo de Hernán Cortés y de ella; y por otras muchas cosas”. Señala el director “la importancia fundamental en la evolución del cristianismo que para ella supuso un cambio radical al ser bautizada y a partir de ahí tener carné de identidad y ser una persona, ella procuró en toda su evolución que este fuera un aspecto fundamental”.

Recuerda Nacho el documental ‘La creación de Malinche’ que se puede ver en Netflix en el que, dice “explico la historia más científica de lo que fue ese personaje y de lo que ocurrió” y subraya que “me gustaría que a ese mujer se le ponga en el sitio que se merece”.

Para el papel de La Malinche cuenta con Chanel, la representante de España en Eurovisión y asegura que ha tenido suerte con los inversores de su proyecto porque incluso durante la pandemia siguieron apostando por él, y alaba la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante esta época porque llevó a cabo una “política muy acertada al continuar con los teatros abiertos que hizo posible que los inversores no se marcharan, que se continuara con los sueldos, que no hubiera ERTE o ninguna otra cosa”.

