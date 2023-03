El método infalible para que tu bebé duerma del tirón sin despertarse de noche: "No es tan duro como explican"

¿Has dormido bien? Si es así eres de los afortunados porque más de 12 millones de personas en España se despiertan con la sensación de no haber tenido un sueño reparador. Según la Sociedad Española de Neurología, tiene que ver sobre todo con el estrés y con la vida sedentaria. Pero, algunas veces, en ciertas etapas de la vida, son otros los motivos que nos impiden dormir a pierna suelta. Uno de ellos es cuando una pareja tiene un bebé. Ahora bien, ¿cuál es la solución para conciliar bien el sueño en el caso de que tu hijo no pare de llorar?

Los métodos para dormir bien

En 'Herrera en COPE'hemos hablado en qué consisten los nuevos métodos a los que están recurriendo los padres y que, al parecer, funcionan. Algunos les encienden el secador o la aspiradora. Otros, motorizan la cuna y, los que no, los sacan a pasear en el coche en plena madrugada. La desesperación de unos padres que no duermen no tiene límites, como por ejemplo el caso de Alberto Casarrubio y su mujer, que han hablado en el programa contando su experiencia. Cuando su hijo pequeño tenía cinco meses contrataron a una “entrenadora del sueño”. Ahora, ya con otra niña, el método les ha vuelto a funcionar.

"Antes era llegar a un extremo donde por la noche ya no se podía más y de ver cómo no eres la misma persona con gritos a las 5 de la mañana que a las 10", señalaba. "Son tus hijos y les quieres, pero también te desquicias", recordaba. Entonces, decidieron llevar a cabo un método que al final ha merecido la pena. "Tuvimos la suerte que unos amigos nos recomendaron una entrenadora del sueño y la llamamos", contaba, añadiendo que fue "alucinante" porque "al tercer día nos estaba durmiendo 11 horas seguidas".

La entrenadora del sueño

Ante el asombro de los comunicadores, a Alberto le han pedido que, por favor, explicase brevemente cómo era ese método de la "entrenadora del sueño: "No es tan duro como lo explican. Te lo hace de una forma donde por lo menos el niño se sienta querido", comenzaba diciendo. "Hasta los 5 meses y medio no puedes empezar con esta rutina porque los niños no están preparados para entender todos estos pasos. La rutina trata de distintas siestas a lo largo del día que depende de cuando se despierta, el tiempo que tiene que permanecer despierto el niño. Y, según los meses que tiene, a la hora y media le echas una siesta de una hora -donde le obligas donde sea, en carrito incluido, a dormir-. Luego le despiertas, aunque quiera seguir durmiendo porque no es más de una hora. Así tres al día. Y luego nunca más tarde de las 17:30 estar dormido, para entre las 20:00 y las 21:00 hacerle una rutina de baños, biberón, luz apagada, un sonidito o una canción. Pero nunca dormirle en brazos y dejarle un poco despierto y con ganas de dormir en la cuna. Porque ahí se va a volver loco", explicaba paso por paso.





"Lo bueno de esto es que cuando les enseñas a que se tienen que quedar dormidos solos, lo que haces es entrar y salir en la habitación. Primero le dejas 3 minutos llorando y luego entras 2 minutos con el cuarto con el niño para decirle cosas que hagan que se sienta que no está solo, se calma, pero a los 2 minutos ya vuelves a salir, no puedes cogerle. En esos 5 minutos fuera de la habitación, si se callan 10 segundos significa que mediante soniditos intentan aprender a dormirse, y tienes que sumar otros 5 minutos. Y juegas con eso", finalizaba, asegurando que en su caso funcionó y su hijo acabó aprendiendo a dormir hasta las 8 de la mañana.