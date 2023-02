Cómo conseguir que tu bebé duerma solo en su habitación por las noches: "100% de efectividad"

Estefanía y Miguel son dos padres malagueños que podríamos definir como felices,pero con unas ojeras hasta el ombligo. Hace poco más de seis meses nació su segunda hija. La más bonita del mundo para sus papás, sin duda, aunque la nena no duerme una noche seguida.

La niña se despierta una media de nueve veces por noche. Al principio, le ponían el chupete y a veces había suerte y la cría se dormía un ratito. Pero la suerte se acabó en muy pocos días y Estefanía y Miguel empezaron a preguntar a sus amigos y conocidos ¿qué hacían ellos para conseguir dormir a sus bebés?

Una mamá les dijo que su hija era incapaz de dormir toda la noche seguida, a no ser que la tuviera en brazos todo el tiempo, muy pegada al pecho, pero en la cuna nada. Otra familia les contó que su secreto era subir a la criatura al coche, fuera la hora que fuera, incluso a las cuatro de la madrugada, para hacerle dormir. Incluso una mamá, les contó que su método infalible era encender la campana extractora (como ruido blanco) hasta que el pequeñín caía en brazos de Morfeo. Sin embargo, ninguna de estas técnicas les convenció hasta que encontraron la suya. No menos rocambolesca que las anteriores. Estefanía y Miguel encontraron la manera de que su niña durmiera un rato de noche con una pelota de pilates.

Durante seis meses, esta pareja ha dormido a su hija rebotando sobre una pelota de pilates, para después, con sumo cuidado y delicadeza, como si estuvieran robando un banco con sensores de movimiento, llevarla a la cuna y rezar para que la nena no se despierte. Este sistema ha funcionado hasta que ha dejado de hacerlo y el cansancio del día a día, y por supuesto el trajín cotidiano, ya no les permite la hazaña saltarina de cada noche.

Llegados aquí, Estefanía y Miguel han optado, como otros muchos padres, por llamar a “las salus”. Y, ¿quiénes son las salus? Son personal sanitario, especialistas en cuidados del bebé, que han conseguido inventar y aplicar una metodología que ha cambiado la vida de muchas familias. Enseñan a los bebés desde los 6 hasta los 18 meses a dormir toda la noche del tirón, y lo hacen en tan solo 15 noches y en el propio domicilio.

Hay 28 salus entre Madrid, Málaga y Barcelona, las tres sedes oficiales, aunque se mueven por todo el país con el objetivo de ayudar a las familias. Ana Pozo es la coordinadora de BabySalus, una de estas entrenadoras del sueño que enseñan a los bebés a dormir como “angelitos” toda la noche y del tirón. Suena a magia. Después de seguir este programa de 15 días, casi todos los niños duermen entre 10 y 12 horas de por vida.

La propia coordinadora de BabySalus lo confirma: "Es algo mágico y trabajo de las salus y de los papás en conjunto". "Al final, cuando somos padres primerizos o que necesitamos descansar por la noche, para trabajar al día siguiente, tiramos de los que podemos", explica. Intentamos hacerlo bien, pero si no lo conseguimos, terminamos metiéndolo con nosotros en la cama porque ya no sabemos qué hacer. "Se cometen errores que son normales como padres. Todos los hemos cometido. Nosotras estamos para darle un apoyo y enseñarles a manejar la situación", añade la coordinadora.

¿Cómo lo hacen?

Según comenta Ana Pozo: "Cada niño es un mundo. Nosotros lo que hacemos primero es conocer al bebé, vemos las rutinas que tienen establecidas en casa, con sus papás o con sus cuidadores. Y, a partir de ahí, elaboramos un plan de sueño". No pueden elaborar un plan que funcione para todos los bebés, porque cada uno es diferente. "Es un plan personalizado, en donde le enseñamos a los papás a llevar unas rutinas y unas pautas por el día, y nosotros nos encargamos de hacer esas rutinas y pautas por la noche. Es muy importante escuchar, trabajar juntos y aprender (porque les enseñan a que los bebés duerman en sus cunas)", explica. "Es un trabajo en conjunto de los papás de las salus y de verdad que se consigue. Tiene una efectividad del 100 por ciento", añade.

"Desde los 6 meses a los 18 meses, los bebés incluso reaccionan de una manera que los padres no se esperan. Reaccionan mucho antes de lo que ellos esperan. Muchas veces, incluso en una semana o en 10 días, se consigue el objetivo de que estos pequeños duerman solos en sus cunas, en sus habitaciones, gestionen sus despertares y puedan dormir del tirón hasta 10 horas o 12", añade Ana.

Las primeras 6 noches hacemos consecutivas, nos quedamos con ellos en la habitación y, si el bebé en ese momento llora, lo van a intentar calmar estando en la cuna. Si no lo consiguen o no es posible, "lo vamos a coger, lo vamos a arrullar, vamos a hablar y, cuando se calme, lo vamos a volver a sentar su cuna. Es un proceso en el que nos adaptamos al ritmo que lleve el bebé", aclara Ana. Es normal que los bebés protesten, porque no saben hablar, por lo que es normal que vayan a llorar. Por lo que piden a los papás "que tengan paciencia" y que les pueden observar su trabajo, a través de las cámaras de vigilancia, para que vean que en ningún momento se abandona a la bebé cuando está llorando desconsoladamente. "Vamos a estar con ellos, cuidándolos y, sobre todo, a enseñarles despacito, al ritmo que ellos necesiten", aclara.

Sin embargo, no pueden estar siempre con el bebé. En algún momento los padres tendrán que hacerse cargo del su hijo. Ana explica que ellas hacen "un planning de 15 noches. Pero, no las vamos a hacer seguidas porque necesitamos incorporar a los padres en esta rutina. En las primeras 6 noches entran un domingo, porque siempre vamos a intentar entrar para hacer nosotras la rutina de sueño", explica. Es decir, si en esta rutina tiene que haber un baño, se hace y, si los papás ya han hecho esa parte de la rutina, ellas llevan a bebé a la habitación. "Nosotras hacemos 6 noches consecutivas, que son más difíciles porque es un periodo de adaptación para el bebé. Les quitamos los tics (las manías) que tienen, por lo que necesitamos esas noches seguidas. En la séptima noche ya se encargarían los papás con todo lo que les hemos dicho que tienen que hacer y cómo hacerlo", comenta Ana Pozo. A partir de la séptima noche se encargan los padres y, en la octava noche, se vuelve a hacer un planning nuevo, porque van a evaluar cómo han ido esas 7 noches anteriores. "A raíz de esa noche que hacen los papás vamos a cambiar y vamos a ver qué es lo necesitan o simplemente seguir igual", concluye.