La magia de la radio: un hospital del Congo consigue una máquina de anestesia gracias a la visita de Expósito

Una máquina de anestesia en la República Democrática del Congo. Hace unos meses, Ángel Expósito estuvo en el Congo, haciendo la previa del viaje del Papa que luego se suspendió. Estuvimos en un sitio increíble por lo duro y lo terrible: el hospital de Lisungui, al sur de Kinshasha. Allí estuvimos con Ana Gutiérrez, una médico española, a quien conocí en Camerún hace un par de años.

"El problema es que no podemos atender mucha patología que necesite anestesia general. Hay mucha gente dispuesta a aportar cosas que aquí solucionarían mucho porque a veces no hay especialistas disponibles. Pero el no tener máquina de anestesia limita muchísimo lo que se puede hacer", se lamentaba Gutiérrez.

Tal y como cuenta Expósito, lo que la médico más repetía en sus partes médicos era "arrive mort". Llegaban los niños, las madres con los niños en brazos, ya el cadáver. Cogían al niño, lo envolvían en una sabana y se lo devolvían a la madre porque no tenían ni cámaras para guardarlos.

"La magia de la radio"



"El caso es que, tras pedir, ya tienen máquina. Hicimos ruido y los oyentes colaboraron comprando una máquina de anestesia y ya la han estrenado", comunica Expósito. "Un equipo de médicos españoles, de hospitales como el de Fuenlabrada, del Puerta de Hierro, del Gregorio Marañón... Están operando allí, en ese hospital de Kinshasha", agrega.

"Hernias, bultos varios, bultos de grasa en distintas partes del cuerpo, lesiones en el cuerpo, nódulos en la mama, hernias muy grandes que salen después de una cirugía Pero, sobre todo, nos hemos querido centrar en la cirugía del tiroides y gracias a la máquina de anestesia es posible", cuenta Arturo, cirujano del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que se encuentra trabajando en el Congo.

"La magia de la radio", apuntan Sergio Barbosa y Expósito. Como consecuencia, esta noche en 'La Linterna' el presentador hablará con Ana Gutiérrez, que sigue en Kinshasha, con los médicos que se vuelven ya para España después de varios días operando sin parar las 24 horas del día. "Gracias a esta máquina de anestesia cada vez dicen menos lo de 'arrive mort'", señala el comunicador.

