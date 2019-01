Los diez titulares que ha dejado la entrevista de Pablo Casado en COPE

Pablo Casado no se ha mordido la lengua a la hora de valorar las concesiones de Pedro Sánchez al indepedentismo con tal de mantenerse en Moncloa y ha dado un aviso a Cs y Vox puesto que tendrán "muy difícil" explicar por qué entregan gobiernos a la izquierda si ambas formaciones no se ponen de acuerdo en muchos lugares de España tras las elecciones autonómicas y municipales. El líder del PP también ha opinado sobre los presupuestos del gobierno, la elección de sus candidatos para Madrid y otros asuntos. Aquí tienes las frases más destacadas de su entrevista con Carlos Herrera

1. ATAQUE A PEDRO SÁNCHEZ

Casado ha acusado hoy a Sánchez, de estar vendiendo España a sus socios de la moción de censura por "el plato de lentejas de seguir en La Moncloa", con el proyecto de presupuestos que hoy se presenta en el Congreso. Sánchez es rehén de los independentistas en Cataluña que quieren "romper España" y está "vendiendo" el país por "un puñado de días más" en el Gobierno. "Suena muy tremendista y dirán que yo crispo y que yo no soy tan simpático como él, pero esto no es simpatía es defender a España", ha añadido.

2. PRESUPUESTOS

Sobre si el PP estaría dispuesto a abstenerse para la tramitación de este proyecto de cuentas públicas, Casado ha replicado que este presupuesto es "letal" para la economía española y, además de no cumplir las condiciones que planteó en agosto a Sánchez para negociar, son un pago "demasiado caro" a los socios "populistas, independentistas y batasunos" del Gobierno. Para Casado, las inversiones que los presupuestos incluyen para Cataluña, en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, son una "contrapartida" para los independentistas catalanes, a los que Sánchez prefiere "darles lo que les piden" para seguir en el Gobierno. Ha considerado que estas cuentas para 2019 son además la "ruina futura" porque responden a las reclamaciones de Podemos sobre competencias autonómicas y municipales y sus planes de vivienda "intervencionistas y ruinosos".

3. AVISO A CS Y VOX

Para Casado, el acuerdo para gobernar en Andalucía es "reeditable" y ha instado a Ciudadanos a pactar tras las elecciones del mes de mayo ya que, de lo contrario, tendrán "muy difícil" explicar por qué entregan esos gobiernos a la izquierda.

4. DEFENSA DEL PACTO CON VOX

Sobre su alianza con Vox, Casado ha retado a los críticos a que digan qué medida acordada con Abascal no forma parte de su propio programa electoral. "Revisen lo que hemos pactado con Cs y Vox y que alguien me diga una sola medida que nuestro electorado no esté de acuerdo. Lo que ha firmado Vox es lo que siempre ha defendido el PP", ha señalado.

5. ATAQUE A CIUDADANOS

Casado ha recordado que, en algunas elecciones, Ciudadanos se ha presentado como un partido de centro-izquierda y en otras "hablando de un liberalismo progresista que ya no están enarbolando".

6. OJO CON EXPERIMENTAR CON EL VOTO

"En el momento de mayor desafío para España hay que optiminar el voto y unificarlo en el voto urgente para que el recuerdo de Sánchez se borre cuanto antes de la Moncloa. El balance de nuestra labor en los últimos treinta años es muy positivo y ne hace reivindicar que éste es el verdadero centro-derecho que ha transformado España", ha dicho Casado.

7. EL PP, EN EL CENTRO POLÍTICO

En este sentido, Casado ha afeado que algunas formaciones nacidas del multipartidismo no son capaces de ponerse de acuerdo. "El PP ha estado en el centro de estas negociaciones porque había partidos que no querían hablar entre ellos. Al final, somos el partido que estamos en la centralidad porque podemos pactar a izquierda y derecha sin renunciar a nuestros principios. Y esto es importante porque no sabes dónde va a acabar el voto que confías a un nuevo partido o si luego esa formación se va a entender con otras fuerzas para poder formar un gobierno", ha dicho.

8. EL PP, LA MARCA ORIGINAL

"Habrá que preguntarle a Vox si juega a ser el PP. Si revisa todo lo que llevo diciendo en los últimos años, se podrá ver que digo exactamente lo mismo. En agosto, el que hablaba de inmigración, educación en libertad, servicios públicos raciones o bajada de impuestos era yo. Bienvenidos otros partidos si están de acuerdo con estas ideas. Yo no miro a mis lados. Lo original es el PP. Cs y Vox habrán querido imitar al partido que lleva regenerando España desde hace 30 años. De hecho, sus dos líderes han militado en el PP", ha dicho.

9. CANDIDATOS DE MADRID

Sobre las candidaturas presentadas ayer del PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad y José Luis Martínez-Almeida para el Ayuntamiento, Casado ha destacado que son de una generación que "no ha tenido nada que ver con algunos problemas del pasado" y "conocen muy bien la casa", aparte de tener claros los principios y valores el partido.

10. ELOGIO A LOS EXPRESIDENTES AZNAR Y RAJOY

Además, ha considerado que cualquier participación de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy en esta campaña electoral será "bienvenida" porque ayudará "mucho" a los candidatos que se presentan a las elecciones.