Lorenzo Bernaldo de Quirós advierte sobre la subida de tipos de interés: "España entrará en recesión técnica"

Durante estos días hemos conocido algunos indicadores económicos-como el del paro, que subía en 60.800 personas en el tercer trimestre, rozando los 3 millones; o el de los tipos de interés, situándose en el 2%-, que nos invitan a escuchar con atención a los que saben interpretar cada señal, cada dato, las previsiones del Banco de España, de Funcas, etc. Y, luego, un nuevo informe que ha realizado Freemarket, encabezado por Lorenzo Bernaldo de Quirós, su presidente. El título de este documento no es muy tranquilizador, 'Una crisis dura y un horizonte incierto'.

Por este motivo, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el propio economista para analizar todo lo que ha sucedido en los últimos días, sobre todo con la subida de 0,75 puntos más de los tipos de interés -elevándolos a su nivel más alto desde 2009-, y cómo se puede revertir la situación inflacionista. "El BCE se enfrenta a una situación terriblemente complicada, la de una inflación al alza, que tiene tasas inéditas desde hace 40 años y en un escenario de desaceleración económica con visos de entrar en recesión. Eso es lo que se llamaba en los años 70, 'estanflación', que es una pesadilla", explicaba Bernaldo de Quirós acerca de la situación actual, añadiendo que no había manera de acabar con un proceso inflacionario "sin subir los tipos de interés y endurecer la política monetaria. Y, eso, indiscutiblemente tiene costes. Y el coste es que la economía se desacelera de mayor intensidad".

Subida de tipos de interés

El presidente de Freemarket ha asegurado que no puede haber otra opción que esta. "La subida de tipos de interés encarece la financiación de las familias. Hay que tener en cuenta que, aproximadamente, un 40% del presupuesto de las familias media españolas se dedica a pagar las hipotecas. Las hipotecas serán más caras. Tendrás por lo tanto menos recursos para consumir. Esos recursos se verán afectados por una inflación más alta, con lo cual tendremos una caída del consumo. Y un aumento de los tipos de interés en un escenario económico como el que tenemos y con unas empresas que no han recuperado la rentabilidad de la precrisis y que se ven golpeadas por una política fiscal absolutamente manicomial, no van a invertir. Eso nos conduce de manera inexorable, en el escenario europeo, a probablemente una recesión, y en el español, sin duda, a una contracción brutal de la activad que vamos a percibir en este último trimestre, que se mantendrá en el próximo y que se mantendrá, por lo menos en el primero del 2023. España entrará en recesión técnica", argumentaba el experto en economía.

Los datos de la EPA

"Confirma lo que llevamos sosteniendo muchos economistas frente al triunfalismo gubernamental. Es decir, el proceso de creación de empleo en España se desacelera de manera acelerada. El paro aumenta. Y eso además se ve distorsionado por una contrarreforma laboral que hace ya casi imposible ver cómo se mueven los contratos", explicaba, añadiendo que, "tenemos la tasa de paro que dobla la Unión Europea", destacando que "va a empeorar de manera indiscutible en los próximos trimestres", aseguraba. Además, ha recalcado que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que tenía en 2019. "La fiesta se ha terminado", ha sentenciado Bernaldo de Quirós.