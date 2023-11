López-Istúriz valora la crisis diplomática que deja Sánchez: "No es hora de meter el dedo en el ojo a Israel"

El Gobierno israelí y el grupo islamista Hamás acordaron este lunes prolongar la tregua, el intercambio de rehenes por prisioneros y la entrada de ayuda a Gaza, dos días más. 33 mujeres y niños palestinos han sido liberados de cárceles israelíes tras la liberación de 11 rehenes de diversos países.

Antonio López-Istúriz es presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Este martes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para reflexionar sobre esta tregua, la situación actual de esta guerra y la visita de Sánchez a Israel, Palestina y Egipto.

"La gente racional intenta mirar más allá de esa 'foto oportunity'. Esto no es como la guerra de Ucrania. El ataque de Hamás fue indescriptible, cuyas consecuencias hoy podemos ver", asegura López-Istúriz.





En las últimas horas, Borrell y otros mandatarios han centrado su discurso en que Hamás desaparezca de Gaza y reforzar a la autoridad palestina. Sobre ello, indica Istúriz que, más allá de las palabras, hay que recurrir a la acción. "Todos los países árabes esperan que Israel acabe con Hamás. Egipto, que controla el paso de Rafah, vigila con uñas y dientes que no pase ni un militante de Hamás. Son los primeros interesados. Luego viene Europa. Hay una cuestión que me tiene preocupado. Cuidado con la hasta ahora magnífica colaboración que Israel ha tenido con España".

Su preocupación radica en lo siguiente: "Israel colaboró en la lucha contra ETA. No es hora de meter el dedo en el ojo a Israel, hay que contribuir a tener una buena relación con los vecinos árabes e Israel. Estos ministros estarán exigiendo a Sánchez la condena de Netanyahu. Hemos de ser parte de la solución, no el problema".

En Europa, denuncia López-Istúriz "nos estamos acostumbrando a las nuevas políticas. Al populismo. Ya le tenemos cogida la medida. Un señor que es presidente rotatorio de la UE. De los 27 estados miembros. Que no ha pisado Bruselas. Vendrá a hacer las conclusiones y este señor, sin hablar con nadie ni negociar con nadie en el Consejo Europeo, se planta en Rafah y hace las declaraciones que hace. En vez de ser parte de la solución, se convierte en parte del problema"

López-Istúriz, sobre Sánchez: "En Bruselas le esperan gobiernos que deben tener un enfado evidente"

Vuelve a insistir en 'Herrera en COPE' en que "no es bueno ni para la imagen de España ni para la excelente colaboración que ha habido siempre. Hay países que se pueden permitir algo de polarización. Pero porque tienen controles. Y esto me lleva al tema de la justicia y a lo que está pasando con la amnistía en España. No podemos permitirnos esto. Hemos 'santificado' a González y Guerra, pero el origen de la falta de división de poderes viene de los años 80".

Y en el caso de Israel, volvemos a lo mismo. "Tenemos a la mitad del gobierno manifestándose contra Israel y luego en el Consejo de Ministros pidiendo a Israel colaboración. Esto no puede seguir así".





El hecho de que Hamás agradezca a Sánchez su postura y de que Israel no haya acudido a la Cumbre del Mediterráneo supone muchas cosas. Y ninguna positiva.

López-Istúriz explica que el canciller alemán debe estar indignado con lo ocurrido y recuerda, además, que "Sánchez no es solamente representante de España, sino también del Consejo Europeo. Y como todo le sale gratis en España, fuera no. Y lo vamos a ver en las próximas semanas. En Bruselas le esperan gobiernos que deben tener un enfado evidente y en el Parlamento Europeo con su ausencia cuando más se necesita".

Por último, el presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel afirma que el liderazgo de Hamás "tiene que desaparecer. Israel es una democracia y tiene sus controles".