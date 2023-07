La lista de las sustancias tóxicas que ingieres cuando fumas con vaper: incluso si no tiene nicotina

Con 12 o 13 años, un niño que apenas acaba de llegar a la educación secundaria, puede llegar a cualquier estanco o tienda de chuches y comprarse un vaper. Porque sí, fumarlo está permitido y comprarlo, aunque seas menor de edad, también. La excusa es que no contiene nicotina, por lo que, en principio, no es tóxico y se puede fumar con toda tranquilidad. Pero esto, en la práctica, no es así, porque contiene muchas sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud. Esta es la lista de esas sustancias, explicadas por María Teresa Pascual Sánchez, neumóloga pediátrica y vocal de la Sociedad Española de Neumología, y que puedes escuchar aquí:

Audio





"Tenemos un problema serio, todo esto es tóxico" explicaba esta doctora en Herrera en COPE, que aludía a que es importante intentar concienciar tanto a los niños y adolescentes sobre este consumo, como también a los padres. "Lo principal es el ejemplo, si ellos lo hacen, no pueden prohibirlo, y hay que explicarles los riesgos a corto y largo plazo, esto induce a otro tipo de productos. Se tiene que hablar y regular" decía.

Y es que asegura que el hecho de empezar a fumar este tipo de sustancias provoca que, con el tiempo, se fume tabaco y otro tipo de sustancias, que son igual de nocivas para la salud.

La clave está en regularlo y en la concienciación

Como explicaba la doctora, fumar vaper se está normalizando, sobre todo entre los más jóvenes, y eso es algo que puede incurrir en un problema, porque provoca lesiones cardiopulmonares a largo plazo, como puede ser incluso el cáncer. "El vaper contiene menos dosis de nicotina antes para deshabituarse al tabaco, pero no se ha tenido en cuenta los efectos a largo plazo por los tóxicos que acumulan" explicaba.

Y es que dicen que no conocen todavía el riesgo que puede suponer esta inhalación, por lo que hay que ser especialmente cuidadosos desde el principio. Por eso, aboga porque se haga menos publicidad de los vaper y también que los influencers, que dan ejemplo entre estos jóvenes, regulen la visibilización que hacen de este consumo.

Audio





Por cierto, que asegura que este uso del vaper no hace que baje el consumo de tabaco.

Especialmente preocupado está también Mikel, director de un instituto en Ibiza, que aseguraba que los niños empiezan a fumar a edades cada vez más tempranas y que no saben, muchas veces, quién lo hace ni cómo. "Para cuando uno tiene la idea de que están consumiendo ya no hueles nada, antes podías sospechar que un alumno fumaba tabaco y podrías llamar a casa o hablar con el alumno, pero ahora sospechas y no sabes nada más" contaba en Herrera en COPE.

También para él es importante explicárselo a sus familias, que muchas veces, "no son conscientes del todo".

