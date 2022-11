Una neumóloga sobre los cigarros electrónicos: "Va a ser perjudicial para nuestro sistema respiratorio"

En España mueren al año 54.000 personas a causa del tabaco. Un 10% de estas muertes se producen en los fumadores pasivos. Además, nuestro país bate récords mundiales en el consumo de esta sustancia en jóvenes. En chicas de 14 a 18 años, una de cada cuatro aseguran que han fumado en el último mes. Mientras que en los chicos, uno de cada cinco. Sin embargo, hay una moda que parece extenderse cada vez más entre estos jóvenes: el vapeo, conocidos como cigarros electrónicos. En la última década su uso en España se ha multiplicado por diez. Muchas personas los consideran una alternativa menos perjudicial para la salud por el hecho de estar fumando vapor y no humo. Pero lo cierto es que no es así. Olga Mediano es neumóloga y nos ha contado en 'Mediodía COPE' qué contienen realmente estos cigarrillos electrónicos que tanto utilizan los jóvenes.

"El pulmón está hecho para que entre aire limpio y, cualquier otra cosa, va a ser perjudicial para nuestro sistema respiratorio. Entonces, lo más importante es que no nos dejemos engañar por quienes venden estos productos", aseguraba la doctora. Realmente, aunque en muchos casos no contengan nicotina, llevan gran cantidad de componentes químicos: "En ocasiones lleva nicotina y en otras no. Pero, incluso, el que no lleva nicotina tiene productos como el propilenglicol, la glicerina... todos los saborizantes que llevan, que los llevan precisamente para hacerlos más atractivos, son sustancias que son dañinas para el pulmón", explicaba la neumóloga haciendo hincapié en lo perjudiciales que son para la salud, a pesar de no contener nicotina como el tabaco. Los efectos son nocivos pero, sobre todo, lo que preocupa es qué va a ocurrir en un futuro con estos fumadores: "Sabemos que la exposición de forma crónica de los pulmones a una sustancia química, irritante, va a acabar teniendo consecuencias a largo plazo".

El problema está en que son muy atractivos para los jóvenes. Tienen hasta sabores de todo tipo. En muchos casos, suelen sustituir a los cigarros convencionales y, además, se venden en todos lados: en bazares, en kioscos de chucherías o, directamente, por internet, donde la oferta se dispara sin ningún tipo de control. Miguel Herrera tiene una tienda especializada en la venta de estos Vaper en Málaga. Ha visto cómo en los últimos años las venta no han parado de subir: "La gente que lleva fumando mucho tiempo se quieren pasar a vapear y, por otro lado, también hay gente de la moda que ven a sus amigos que tienen un cacharrito y además lo ven sin nicotina...", comentaba el vendedor.

El Gobierno prevé que antes del año 2027, tiendas de este tipo, como la de Miguel, cierren sus puertas. Se quiere dejar la venta de estos productos solo en manos de los estancos. Y, no solo eso, también se quiere equiparar estos vapeadores a los cigarrillos convencionales y seguir reduciendo los espacios en los que se utilizan. Ahora existe un vacío legal que no aclara dónde está permitido su uso y dónde no. Están prohibidos claramente en edificios públicos como hospitales. Sin embargo, la norma no dice nada al respecto en discotecas o lugares de ocio nocturno, por lo que su uso no para de extenderse más y más.