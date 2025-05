Borja Jiménez asume que no seguirá en el Leganés la próxima temporada

Publicado el 10 may 2025, 13:48

El entrenador del Leganés, Borja Jiménez, confesó este sábado que cree que no continuará al frente del banquillo del equipo pepinero, con el que acaba contrato al término de esta temporada, al desvelar que la directiva de club no ha tenido por ahora ninguna conversación sobre su futuro.

Jiménez transmitió este mensaje en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Espanyol en el estadio de Butarque, en el que el Leganés tiene que sumar los tres puntos si quiere seguir teniendo esperanzas de salvación.

Preguntado si piensa que continuará al frente del ‘Lega’, con el que logró el ascenso en la pasada campaña, el técnico abulense respondió: “Por las fechas, creo que no, pero no lo sé”. “Dependerá. Lo más importante es el Leganés, intentar mantener al equipo y, a partir de ahí, tendremos tiempo para hablar de lo que pase en el futuro. Estamos en mayo, el contrato termina en unos días y no hemos iniciado ninguna conversación. Es más intuición que otra cosa, por las fechas en las que estamos”, añadió Jiménez.

El técnico, de 40 años, llegó al Leganés al inicio de la pasada temporada, que culminó en ascenso, después de dirigir a equipos como el Deportivo de la Coruña, el Mirandés o el Cartagena.