La cruda realidad en Gaza: "Comen una vez al día, en familia: están obsesionados con que, si les bombardean en ese momento, puedan morir juntos"

El tiempo suaviza el impacto que ciertas noticias y titulares provocan en la opinión pública. Por ejemplo:

-“Un ataque de Israel en el norte de Gaza provoca más de 100 muertos”.

-“Israel se anexiona más de la mitad de Gaza tras dos meses de bloqueo”.

-”La UE ofrece a Israel repartir ayuda humanitaria en Gaza”.

Son algunas de las informaciones que puedes encontrar estos días en la prensa, nacional e internacional, sobre la guerra de Gaza, y que casi seguro, han pasado desapercibidas para gran parte de la población.

Llevamos año y medio largo desde que se inicio este conflicto bélico (el 7 de octubre de 2023) y por desgracia, Gaza ha perdido peso informativo a pesar de los más de 50.000 muertos que suma el conflicto.

El invitado de Fin de Semana se ha propuesto todo lo contrario, que Gaza siga viva, que se hable de ella, que siga ocupando espacio informativo. Para conseguirlo acaba de publicar un libro que lleva por título “Historias de Gaza, la vida entre guerras”.

Un relato personal, histórico y político de una de las áreas más pobladas del mundo. Mikel Ayestarán es el corresponsal de COPE en Oriente próximo, reportero de guerra, y conoce a la perfección la Franja de Gaza: "La gente vive abigarrada, es una buena definición, unos encima de otros" resumía el periodista.

Mikel está en contacto con una familia con la que mantiene amistad desde hace 20 años. Es la familia de Kayed. Desde el inicio del conflicto, Kayed envía una foto a Mikel con el plato de comida de cada día: "Se me ocurrió poner en marcha sobre lo que come una familia normal de Gaza cada día. Una foto simple, sobre una mesa, con un breve comentario (...) vemos que la población civil de Gaza no tiene acceso a alimentos frescos, ni carne, ni pescado, ni verdura, ni lácteos... conseguir pan es cada vez más complicado".

Cada día, Kayed sale al mercado "jugándose la vida" porque los bombardeos israelíes son totalmente aleatorios: "Tiene un hijo que se encarga de la madera -en las casas no hay gas ni electricidad- otro hijo consigue agua potable- Israel ha bombardeado todos los acuíferos- y está la madre que es la que, con ese trabajo de equipo, se pone manos a la obra para preparar lo que puede. Y la hija, que tiene 18 años, que hace la foto y cuando tiene Internet me la manda".

Recordaba el periodista que desde hace más de dos meses, Israel cerró todos los pasos a Gaza: "Uno nunca puede ponerse en su lugar pero una cosa que les ayuda mucho es que, el momento de la comida lo hacen juntos, en familia. Están obsesionados con que, si les bombardean en ese momento, morir juntos. No quieren sobrevivir a los demás". Las familias de Gaza comen una vez al día.

Aunque desde hace tiempo no está permitido el acceso de periodistas a la Franja, Mikel recuerda lo que vio cuando la visitó antes del 7-O del 2023: "Cuando llegabas te sorprendía el caos de tráfico: coches, bicis, motos, burros, caballos, carros... y muchos niños. Niños y niños. La población es muy joven en la Franja. Por eso las imágenes que nos llegan de los colegas que están trabajando dentro, después de cada bombardeo, son de niños".

