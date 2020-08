La lección de Herrera a Teresa Rodríguez que no olvidará nunca: "Me da alipori"

Carlos Herrera ha lanzado este jueves un mensaje a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, tras sus palabras sobre la salida del Rey Juan Carlos de España. En un tuit publicado el 4 de agosto, el día después de que el Rey emérito anunciara su marcha, la pareja del alcalde Kichi dijo: "Para que haya presunción de inocencia tiene que haber, al menos, la posibilidad de demostrarla en un juicio por los delitos que cometió durante su mandato no vinculados al ejercicio del cargo, delitos cometidos para beneficio personal y nadie está abriendo ese melón". Es decir, Teresa Rodríguez negaba la presunión de inocencia del Rey y aseguraba que el Monarca debía demostrar tal inocencia ante un juez.

En su monólogo de este jueves, Herrera le ha dado una lección de primero de democracia. "A uno le da alipori tener que hablar de estos personajes. Vamos a ver bonita, vamos a ver corazón. Esto se estudia en universidades, en escuelas y es de sentido común. Pero sobre todo es de primero de democracia, que no has aprobado. De primero de democracia. La gente no tiene que demostrar la inocencia, la Justicia tiene que demostrar la culpabilidad. Hombre, en los regímenes que tú abrazas y que tú representas- Tú, Iglesias y toda esa chusma - evidentemente claro que sí tiene que demostrar la inocencia y hacer autocrítica como todo el mundo sabe. Eso sí sería la dictadura perfecta, que es a los que aspiráis. Pero os va a costar porque hay gente a la que le hemos cogido gusto la libertad", ha señalado.

MENSAJE CLARO PARA ADA COLAU E IGLESIAS

El comunicador también ha dejado un recado a Ada Colau, muy crítica también con la salida del Rey. "Mira Ada Colau, querida mamarracha, a ti el Rey no te tiene que devolver nada. Te lo tienen que devolver todos los que han robado en Cataluña mientras gente como tú miraba para otra parte. A ti que te devuelvan los del 3 % o los del 5%. O que te lo devuelvan los golpistas que usaron dinero público para sus fechorías. Porque a esos no se lo pides ¿eh?", le ha espetado.

Herrera ha recordado que Don Juan Carlos no ha huido ni siquiera está imputado. ¿"Está siendo investigada alguna de sus conexiones con quién está sí investigada de verdad? Claro, como Pablo Iglesias, que también está siendo investigado. Por la tarjetita que te llevaste, ¿eh, julandrón? Y el que se fugó es Puigdemont. Ese sí se fugó y de él no decís absolutamente nada", ha remarcado.

Por último, el comunicador cree que Sánchez podrá oponerse a todos ellos, pero no lo hace. "Sólo lo aparenta con un poquito de bocachancla. Primero porque es un incapaz. Segundo porque es un mentiroso y un embustero de la peor calaña. Y finalmente porque sus objetivos sin parecidos", ha concluido.

