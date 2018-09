Karina Sainz Borgo asegura que "la sociedad civil venezolana está harta y en condiciones nada asumibles". El último colectivo en mostrar su desagrado con el máximo mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, es el de los jubilados a los que ya no se les ha ingresado la última paga, la de septiembre " los pensionistas son unas víctimas más del sistema de Maduro, no hay liquidez, no hay dinero para hacer frente al aumento de salarios y de precios, hay un completo colapso en el sistema económico venezolano. Estamos hablando de quitar ocho ceros a una moneda, es como si al billete de 500 euros pasara a valer menos de un euro. Es un acto de delirio" afirma Karina Sainz Borgo.

A la periodista venezolana, que ya tiene poca familia en su país ya que han emigrado fuera, recuerda que "el sueldo mínimo equivale a algo menos de 2 euros y para comprar un kilo de queso se necesita dos veces el salario mínimo y eso si existe ese queso porque no hay víveres, no hay medicinas, hay colapso en los servicios, la luz se va constantemente, hay un altísimo clima de represión política que no solo se expresa en los 300 presos políticos que hay en las cárceles sino también en una actitud persecutoria. El Gobierno ha creado una especie de Ministerio de alimentación que monitoriza como los comerciantes exponen ciertos productos, que no hay, que no se consiguen. Hay funcionarios vestidos militarmente examinando qué hacen los comerciantes y esto hablando de Caracas porque las provincias es mucho peor".

"Estamos viendo salir a las clases más depauperadas, más pobres en condiciones infrahumanas" resalta Karina que recuerda que las clases altas ya han salido desde hace tiempo de su país. Los últimos venezolanos que se ven obligados a irse pasan a Colombia, " es el país más cercano, mucha gente pasa andando porque no hay forma de llegar, no hay gasolina, la gente no tiene dinero, pero la desesperación es tal que la gente se va a Brasil, a Ecuador por eso llama tanto la atención que Pedro Sánchez se haya puesto tan de perfil en su viaje por Latinoamérica cuando en un comentario extemporáneo habla de diálogo", sin olvidar que la postura del expresidente Zapatero " con las elecciones fraudulentas del pasado mes de mayo, fue irresponsable y frívola".