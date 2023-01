Karina deja a todos de piedra por la canción que elegiría para un funeral: "¿Y para una boda?"

Este martes, Karina ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' por el lanzamiento de su propio libro, en el que cuenta tanto su lado más personal como un repaso de su trayectoria profesional. "Es una biografía novelada. No quiero meterme con nadie, solo contar mis cosas, lo que yo he vivido", explica la cantante al respecto.

"Nos quedamos a punto de ganar, una medalla de plata", recuerda sobre su recordada participación de Eurovisión. "Mi mayor sombra es la indiferencia, la indiferencia dentro del mundo artístico y personal. Hacia mi persona ha habido mucha indiferencia. Muchas veces es peor que no te odien o que no te amen a que no hablen de ti. Esa indiferencia se me ha hecho muy larga", confiesa la artista.

"La gente con la que me veo en el supermercado, tomando un café... Esa sí me quiere. Del público no he tenido jamás indiferencia, pero sí de los medios o la gente poderosa. He estado luchando cerca de 40 años por tener nuevamente un sello discográfico, seguir para adelante y seguir cantando. Hemos hecho cosas independiente, subiendo contenido a las redes y ya paso de pedir a nadie nada", cuenta sobre los momentos más difíciles de su carrera.









"No volvería con ninguna de mis ex parejas"



Asimismo, ha mostrado su admiración por Carlos Herrera, ya que, tal y como han recordado, él la ha entrevistado en varias ocasiones. "¿Cómo no te voy a atender con cariño? Si te queremos un montón", reconoce ella tras apuntar que escucha 'Herrera en COPE' cada mañana.

Asimismo, también se ha mojado respecto a su vida personal: "No volvería con ninguna de mis ex parejas. Tengo una relación buena, agradable, bonita, con ellos. Creo que eso es lo que la vida me ha dejado, con eso me conformo porque estoy llena. Tengo el amor de mis hijas, mis nietos y, sobre todo, el cariño de tantos seguidores. Entonces, no le puedo pedir más a la vida realmente",

Por otro lado, se ha mostrado muy clara y divertida durante un juego con sus míticas canciones. "De todas las canciones que ha interpretado de su larga carrera como estrella del pop, ¿Qué canción pondrías para un bautizo?", le preguntan. "Concierto para enamorados", responde ella. "¿Y qué canción pondrías en una boda?". "Tú y yo", dice Karina muy segura. "Y qué canción para un funeral", termina cuestionando el colaborador. "Fíjate, yo pondría 'La fiesta' o 'El mundo nuevo' porque las dos son muy positivas", dice la artista, entre risas.