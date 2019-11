Josep Borrell, en COPE: "La Fiscalía tiene autonomía, pero eso no significa que sea independiente"

El ministro de Exteriores en funciones, el socialista Josep Borrell ha salido al paso de las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía y ha defendido al jefe del Ejecutivo en los micrófonos de 'Herrera en COPE': “El presidente dijo ayer que al fiscal general lo nombra el Gobierno, y eso es cierto. No dijo que estuviera a las órdenes del Gobierno. Y según el Estatuto fiscal, el presidente puede instar al fiscal a iniciar procedimientos en defensa del interés general. Cualquier persona bienintencionada entiende eso”.

Según ha asegurado Borrell, la Fiscalía es autónoma, pero eso no significa que sea independiente: “El Poder Judicial es independiente, ni a los jueces los nombra el Gobierno, ni les puede dar órdenes. La Fiscalía tiene autonomía, pero eso no quiere decir que sea independiente del Gobierno”.

Por lo tanto, el Gobierno puede instar al fiscal a iniciar procedimientos para defender el interés general: “La Fiscalía no es un órgano del poder judicial. No podemos decir que tiene el carácter de poder independiente. Al presidente del TS no lo nombra el presidente del Gobierno, al fiscal sí. La Fiscalía tiene poder funcional, pero el Gobierno puede instar a actuaciones por razones de interés general”.

Ponsatí y Cataluña

Sobre la situación de la fugada de la justicia Clara Ponsatí, Borrell se ha alegrado de que el Reino Unido haya dado marcha atrás en su calificación de la euroorden de detención como desproporcionada: “La declaración de Gran Bretaña sobre Ponsatí fue corregida. Por primera vez, los británicos han rectificado”.

Borrell ha lamentado además que la situación en Cataluña haya devenido en un conflicto en el que los independentistas han apostado por la violencia: “La violencia de los independentistas les da visibilidad. No les favorece en nada, ni a ellos ni a ninguno, pero visibilidad tiene”.

Un conflicto que tiene sus raíces en pulsiones identitarias: “En Cataluña hay un conflicto identitario. El 80% de los independentistas tienen como lengua materna el catalán, y el 80% de los partidarios de la unidad, el español. Yo no, yo me siento catalán y español. Es fundamental tener identidades no excluyentes, ese es el proyecto europeo”.

Aún así, Borrell ha defendido los acuerdos del PSC con JxCat y ERC en las diputaciones y ayuntamientos catalanes: “Depende cuál sea la alternativa. En el Ayuntamiento de Barcelona hemos pactado con Colau porque la alternativa era Ernest Maragall”.

Y ha recordado que el propio Sánchez intentó pactar con los independentistas, aunque no lo lograra: “El Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado llegar a acuerdos con los independentistas en el marco de la Constitución. Y no fue posible porque le plantearon acuerdos fuera de la Constitución. Y me temo que van a seguir en ese plan y por eso no habrá acuerdos con los independentistas”.