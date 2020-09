Jorge Bustos sorprende a Herrera con lo que hay detrás de la guerra entre Illa y Ayuso: "Te lo compro"

La Comunidad de Madrid y el ministerio de Sanidad no se ponen de acuerdo en la gestión de la pandemia. Para Illa y su equipo, es necesario el confinamiento de la ciudad. Mientras, Ayuso se escuda indicando que esto provocaría la ruina económica. Tal es la situación, que incluso se han llegado a solapar ruedas de prensa sospechosamente en las mismas franjas horarias. Una falta de acuerdo que preocupa a la sociedad en general y a los madrileños en particular. De momento, no hay punto en común. Intentan acercar posturas.

Las restricciones a la movilidad que impuso el Gobierno regional añadía nuevas zonas que se sumaban a las limitaciones: Panaderas en Fuenlabrada; Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón; García Noblejas en el distrito madrileño de Ciudad Lineal; Vicálvaro-Artilleros en el distrito de Vicálvaro; Orcasitas en el distrito de Usera; y Campo de la Paloma y Rafael Alberti en el distrito de Puente de Vallecas.

Madrid sigue teniendo el mando de la gestión y hace y deshace según su criterio. Ayuso argumenta que la presión hospitalaria en la Comunidad está en descenso y que se están haciendo las cosas bien. El vicepresidente de la región trasladaba a los ministros de Sanidad y de Política Territorial la necesidad de continuar con el denominado 'grupo COVID' entre el Gobierno regional y nacional. De esta forma, Ignacio Aguado actúa como mediador entre Illa y Ayuso.

La teoría de Bustos sobre la guerra entre Illa y Ayuso

Sobre esta “falta de comunicación” entre el Gobierno central y regional en cuanto a la evolución del virus se refiere, Jorge Bustos se ha pronunciado en 'Herrera en COPE'.



Para el director de opinión de El Mundo, hay un motivo tras esta guerra entre Salvador Illa e Isabel Díaz Ayuso: “Yo creo que lo que está haciendo Moncloa con Illa es utilizarlo de ariete político para esquivar la responsabilidad del Gobierno”.. Y añadía a su parecer la siguiente teoría: “Se pretende lanzar a Salvador Illa como candidato a las elecciones de Cataluña. Todo este paripé es una operación de Iván Redondo. Da puntos atacar a Madrid y a Ayuso”.

Carlos Herrera le compraba esta idea a Iván Redondo: “Te lo compro”. Además, el director de 'Herrera en COPE', valoraba hace unos días esa manifestación organizada por Ayuso ante las medidas tomadas para frenar el virus: “Mucha escenografía, cálculo, toque de propaganda, mucha bandera, mucho hacerse pasar por rescatista para luego el PSOE hacer su trabajo en su nuevo escenario”, aseguraba Herrera.