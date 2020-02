Iturgaiz, en COPE: "PP y Cs se han quedado solos en el País Vasco defendiendo el constitucionalismo"

El expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz será el candidato de la coalición de Partido Popular y Ciudadanos en las elecciones vascas del 5 de abril después de que la dirección de Génova decidiera este domingo 'apartar' a Alfonso Alonso tras mostrarse crítico con el reparto de puestos en las listas para los próximos comicios. Iturgaiz, que hace diez meses había dejado la política "desilusionado", vuelve así a la primera línea de la política en un momento delicado por el cisma abierto dentro del PP vasco.

En su primera entrevista tras ser designado como candidato por la lista conjunta de PP y Cs para las elecciones en el País Vasco del 5 de abril, Iturgaiz ha señalado este lunes en COPE que su proyecto político se va a basar en "defender las libertades, defender la Constitución y defender a España cuando hay un proceso en marcha de destruirla por parte de un PSOE aliado con los secesionistas en Cataluña y los nacionalistas en el País Vasco". En una conversación con Carlos Herrera, Iturgaiz ha señalado que PP y Cs se han quedado solos en el País Vasco defendiendo el "constitucionalismo". "El PSE se ha rendido y ya no defiende ese proyecto del constitucionalismo para aliarse con esa recua que quiere destruir España", ha añadido.

Iturgaiz ha señalado también que le sorprendió que Casado le llamara para relevar a Alfonso Alonso, pero que no dudó en aceptar la propuesta. "Cuando recibí ayer la llamada de Casado, me quedé sorprendido porque no esperaba que pudiera llamarme. Pero en cuanto me pidió que tomara el relevo, le dije que 'sí' por el PP. Porque yo siempre he sido una persona de ideas claras y porque creo que cuando vienen momentos complicados hay que estar dando el callo. El PP ha sufrido mucho en el País Vasco y nos hemos hecho fuerte a través del sudor, las lágrimas y la sangre", ha concluido.