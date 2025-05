Sigue en directo en Tiempo de Juego este jueves desde las 20:30 el Athletic-United y el Betis-Fiorentina

El Athletic Club recibe este jueves al Manchester United inglés en San Mamés en la ida de semifinales de la Liga Europa (21.00 horas) en la que buscarán dar el primer paso hacia la final de 'casa' apoyándose en su inmaculada marcha como local en la competición ante un rival histórico, pero ante el que vivió una de sus grandes gestas europeas.

'La Catedral' albergará su penúltima noche europea de la temporada. Athletic y Manchester United serán los penúltimos equipos que pisen su césped antes de que el próximo 21 de mayo se dispute allí la gran final del torneo. Un partido con el que los rojiblancos llevan soñando con estar presentes durante casi un año y que les ha motivado especialmente esta campaña.

Y es que el Athletic ha plantado en la tercera semifinal europea de su historia tras haber ganado todos los partidos jugados en San Mamés, incluyendo el desenlace de las eliminatorias de octavos y cuartos ante la Roma italiana (3-1) y el Rangers FC escocés (2-0). Ahora, la empresa será diferente, ya que tendrá que buscar su billete a domicilio y en un escenario con mística como el 'Teatro de los Sueños'.

Para ello, el 'Txingurri' dispondrá de su medular de gala, conformada por Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar, y con los que sobre el campo el Athletic no pierde desde la visita al Olímpico de Roma el pasado 6 de marzo. El que no estará es Oihan Sancet, máximo goleador del curso y que no se ha recuperado a tiempo de su lesión, y cuyo puesto en el once está entre Alex Berenguer y Unai Gómez.

Salvo esta baja, los rojiblancos podrán formar con su once de gala, con los hermanos Williams y con Maroan Sannadi como punta de lanza. Tres jugadores que han sido claves en las eliminaciones ante Roma y Rangers, sobre todo Nico Williams, que está exhibiendo su mejor fútbol en la Liga Europa, con cinco goles, los mismos que Iñaki, y tres asistencias. De hecho, está siendo especialmente decisivo en las eliminatorias, en las que ha anotado tres dianas.

Enfrente estará un Manchester United que está encontrando en Europa toda la estabilidad y regularidad que le ha faltado en Premier League, y donde aún se mantienen invictos. Los 'Diablos Rojos' han avanzado a las semifinales de la competición tras eliminar de manera épica al Lyon francés en cuartos con una remontada increíble en los últimos seis minutos de la prórroga en Old Trafford. Antes, en octavos, se deshicieron de la Real Sociedad en un polémica vuelta, y fueron terceros en la fase de liga.

Rúben Amorin, cuyo equipo no gana un partido en los 90 minutos desde el 16 de marzo, tiene la buena noticia de que viajan el central neerlandés Mathijs de Ligt, que palia las bajas en defensa de los lesionados Lisandro Martínez y Diogo Dalot, y el extremo marfileño Amad Diallo. El delantero neerlandés Joshua Zirkzee también es baja.

POSIBLES ALINEACIONES

ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I.Williams, Berenguer, N.Williams; y Sannadi.

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Maguire, Dorgu; Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes; Garnacho y Hojlund.

betis - fiorentina (21:00h)

El Real Betis arrancará este jueves (21.00 horas) su histórica semifinal de la Conference League 2024-2025 contra la Fiorentina italiana, rival de entidad que le visita en el Benito Villamarín donde el conjunto verdiblanco espera ofrecer su mejor medida en su deseo de dar un paso más en la historia.

El equipo bético no ha estado tan cerca como ahora de poder añadir un título europeo a su palmarés. En su tercera oportunidad, la primera en casi dos décadas, superó con solvencia al modesto Jagiellonia polaco y rompió una barrera más para despertar la máxima ilusión en un club que vive un buen momento con opciones serias también de jugar la Liga de Campeones la temporada que viene.

Manuel Pellegrini, pese a las bajas y a un mal momento a comienzos de 2025, ha conseguido que el Betis esté bien situado para dos de los principales objetivos de la temporada y ahora le queda rematar en este último mes de competición. En la Conference League, ha cumplido esta vez con los pronósticos que le situaban como uno de los candidatos a pelear por el trofeo, aunque ahora le queda lo más duro con rivales de mucho mayor teórico potencial que los anteriores, empezando por una Fiorentina que ya sabe manejarse en estos escenarios.

Manuel Pellegrini, dada la entidad de lo que hay en juego, podría aparcar un poco su política de rotaciones y apostar por su mejor once posible, con las conocidas bajas por lesión de Diego Llorente, 'Chimy' Ávila y Marc Roca, además de la del 'Cucho' Hernández, que no está inscrito.

La buena noticia es que podrá contar finalmente con delantero Cedric Bakambu, el 'pichichi' en la Conference League con siete goles, el segundo máximo goleador del torneo, para formar un frente ofensivo que, salvo sorpresa, parece que completarán sus dos mejores futbolistas del momento, los talentosos Isco Alarcón y el brasileño Antony, y el joven extremo Jesús Rodríguez. Aitor Ruibal, sancionado para la visita liguera al RCD Espanyol, se perfila también titular en el lateral derecho.

Enfrente, una Fiorentina de la que Pellegrini ha advertido que es un equipo peligroso y que juega bien al fútbol y en la que destaca la presencia del guardameta español David de Gea, que volverá a jugar en España dispuesto a demostrar el buen nivel que ha ofrecido desde su regreso en el verano de 2024 tras un año sabático.

La principal duda para el técnico Raffaelle Palladino es el concurso de su mejor jugador en ataque, Moise Kean. El internacional italiano, que esta campaña ha marcado 23 goles, se tuvo que marchar, con permiso del club, la semana pasada por cuestiones familiares a Francia y regresó a principios de esta. Pese a todo, ha entrado en la lista de convocados de un equipo que fue tercero en la fase de liga y que no pierde un partido desde hace más de mes y medio, lo que le permite tener opciones en la Serie A de lograr plaza europea.

POSIBLES ALINEACIONES

REAL BETIS: Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; y Bakambu.

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson y Kean.