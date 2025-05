Tensión en Sevilla tras una batalla campal entre ultras de Betis y Fiorentina

Publicado el 01 may 2025, 14:06

La Policía Nacional tuvo que intervenir en la noche de este miércoles para dispersar a radicales de Betis y de la Fiorentina que se concentraron en el céntrico paseo sevillano de La Alameda y se lanzaron todo tipo de objetos, un día antes de que este jueves (21.00 horas) sus equipos disputen en el estadio Benito Villamarín la ida de las semifinales de la Conference League.

Con motivo de la disputa de este partido la Policía Nacional ha informado este jueves de que "se estableció un dispositivo preventivo y que, fruto del mismo, se detectó pasadas las 22.00 horas a un importante grupo de seguidores italianos (150 personas) en la Alameda de Hércules, manteniendo un discreto control informativo sobre los mismos". "De la misma manera, simultáneamente, se localizó a un grupo de seguidores béticos que a bordo de vehículos, se trasladaron desde otro punto de la ciudad hasta a la zona centro", señala el comunicado.

El escrito precisa que sobre las once de la noche, ambas aficiones se encontraron en la Alameda de Hércules, lugar donde había desplegado las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y comenzó un lanzamiento de objetos y bengalas a distancia que duró unos cincuenta segundos. El comunicado especifica que en dicho encuentro no se produjo ningún herido, ya que no llegaron a tener contacto físico y los radicales permanecieron a distancia unos de otros.

"Con motivo de la intervención policial inmediata de los aficionados locales se dispersan por la zona centro y los aficionados italianos son conducidos a la calle Calatrava por donde abandonan el lugar, consiguiendo reunir a los mismos en un único grupo", describe la policía, que añade que tras dicha actuación se identificaron a los lideres de la afición italiana y se intervinieron diversos objetos como pasamontañas y tubos de plástico camuflados como banderas.

Posteriormente y para evitar nuevos incidentes, la policía escoltó a estos aficionados hasta los diferentes hoteles donde pernoctan sin que se registraran más incidentes en toda la noche. Para el partido del Benito Villamarín se espera un lleno en sus gradas con cerca de sesenta mil espectadores, de ello, unos 1.500 seguidores de la Fiorentina.