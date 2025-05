Paco González sorprende con la decisión de futuro que Carlo Ancelotti podría tomar en el Real Madrid: "En la ciudad"

El futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid sigue siendo uno de los temas más comentados en la recta final de la temporada. Aunque todo apunta a que el técnico italiano abandonará el banquillo blanco al término de la campaña, las últimas palabras de Paco González en El Partidazo de COPE han abierto una vía inesperada que nadie contemplaba hasta ahora: que Ancelotti permanezca en la estructura del club, pero no como entrenador.

Durante la tertulia del programa, Paco González deslizó una hipótesis que, según él, no está “en la cabeza de nadie”, pero que considera plausible: “Me encantaría que Ancelotti se quedara en el club. Me parece que no es un tío que vaya a buitrear. Yo le nombraba hasta portavoz, lo que quieras. Le tienes ahí de emergencias”. En otras palabras, el veterano técnico podría mantenerse vinculado al Real Madrid con un rol institucional o incluso técnico, pero sin dirigir al primer equipo de forma regular.

CORDONPRESS Carlo Ancelotti, durante la final de la Copa del Rey

Esta idea fue recibida con cierto escepticismo en el estudio, especialmente por Juanma Castaño, quien respondió: “¿Tú crees que aceptaría eso?”. Paco, sin embargo, insistió en que no sería descabellado si se dan ciertas condiciones personales: “Es que si no tiene ganas de entrenar, a lo mejor su mujer le dice: nos quedamos en Madrid, estamos superfelices”.

La idea de "un Molowny moderno"

La figura de Luis Molowny sobrevoló la conversación como modelo de lo que podría llegar a ser Ancelotti. El periodista Miguel Rico fue quien lanzó la comparación, y Paco González no la rechazó, aunque matizó que no sería exactamente lo mismo. “No más que pensando en... si se me estrella, Xabi Alonso lo bajo. No, eso no. En tenerle en la entidad”, señaló, sugiriendo que el italiano podría ejercer como una figura de apoyo o asesor, un comodín de prestigio para momentos puntuales.

El periodista Pedro Martín también apuntó la utilidad de contar con una figura así en caso de emergencia: “Imagínate que viene Xabi Alonso y dura dos meses”. La alusión no es casual. Xabi Alonso es, a día de hoy, el principal candidato a sustituir a Ancelotti, aunque su futuro también dependerá de cómo termine la temporada con el Bayer Leverkusen. Por su parte, Manolo Lama recordó que el técnico aún se ve con fuerzas: “Ancelotti todavía se ve capacitado para coger un equipo importante”.

En este contexto, la opción de Brasil como próximo destino del técnico se tambalea. Aunque desde el Mundial de Catar 2022 la CBF ha mostrado su deseo de contar con Ancelotti, tanto COPE como Relevo informaron recientemente de ciertos problemas en las negociaciones, lo que ha enfriado el acuerdo. La federación brasileña quiere que el italiano se siente en el banquillo ya en la ventana de junio, pero aún no hay nada firmado.

La opción "madridista"

El viaje reciente de Ancelotti a Londres, que algunos interpretaron como un movimiento hacia Brasil, resultó ser de carácter personal y con el conocimiento del club. El Real Madrid, que mantiene una excelente relación con su técnico, no pondrá trabas a su salida, pero tampoco se apresura a buscar una solución precipitada. Tampoco hay presión pública por parte del propio Ancelotti, que ha reiterado en varias ocasiones su respeto y aprecio por la entidad.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlo Ancelotti se dirige hacia el banquillo del Real Madrid antes de un partido.

En este punto, la hipótesis que lanza Paco González cobra una nueva dimensión: que Ancelotti decida quedarse en Madrid, ciudad en la que él y su familia son felices, y adopte un papel diferente dentro del organigrama del club. Podría ser un nexo institucional, una figura de referencia, o incluso, como dijo Paco, “de emergencias”. Una especie de asesor técnico, siempre disponible para una entidad que valora enormemente la estabilidad y la experiencia.

De momento, ni Florentino Pérez ni el propio entrenador harán oficial ningún anuncio hasta que termine la temporada, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial de Clubes arranca el 14 de junio. La única certeza es que el Real Madrid no quiere perder a una de las figuras más queridas y respetadas de su historia reciente. Y si no es en el banquillo, puede que Ancelotti siga en la ciudad, y en el corazón del club.