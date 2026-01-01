Invierte el dinero de la venta de su piso en un fondo de renta fija de Estados Unidos y un economista le avisa que "eso no es renta fija"

La cultura financiera sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en España, situándose por debajo de la media europea. Esta carencia se traduce en dificultades a la hora de tomar decisiones económicas cruciales. En el programa Herrera en COPE, la periodista Sofía Buera ha conversado con el analista económico Fernando Trías de Bes sobre algunos de los conceptos que más se les atragantan a los ciudadanos, destacando un aviso clave: toda rentabilidad prometida lleva siempre un riesgo asociado, a veces donde menos se espera.

El riesgo oculto de la divisa

Para ilustrar la máxima de que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, Trías de Bes ha compartido un ejemplo real y reciente. “Me llama una amiga hace un par de semanas, me dice que su madre, que es mayor, que se ha vendido un piso y que iban a invertir el dinero”, relata el economista. La intención era clara: “No quiere arriesgar nada y le voy a poner todo en renta fija”.

Herrera en COPE Fernando Trías de Bes, consultor económico

El producto ofrecido era renta fija americana, de Estados Unidos. Aunque el país es solvente, el analista lanzó una advertencia tajante al ser consultado sobre si la operación era segura. “¿Es solvente? Sí. ¿Es renta fija? No”, sentenció Trías de Bes. El problema, explica, es que no se estaba teniendo en cuenta un factor fundamental que cambiaba por completo la naturaleza de la inversión.

Una amiga quiere invertir su dinero en un fondo de renta fija de EEUU, pero eso no es renta fija" Fernando Trías de Bes Economista

El economista ha aclarado que el gran peligro residía en el tipo de cambio. Al invertir en un producto estadounidense, los pagos se reciben en dólares y, posteriormente, deben convertirse a euros. “Te puede pasar que te ha dado un 3 por 100, te ha caído el dólar un 10, y tú has perdido un 7 por 100”, ha ejemplificado Trías de Bes.

El motivo por el que la renta fija americana ofrece “bastante más que la europea” es precisamente porque el inversor asume el riesgo de la fluctuación de la divisa. “Más rentabilidad, más riesgo”, ha insistido el experto. Este caso demuestra la importancia de comprender a fondo los productos financieros antes de contratarlos, más allá de las etiquetas comerciales.

Más sobre economía El Ingreso Mínimo Vital aumenta un 11,4% en el nuevo año y quienes cumplan este requisito ahora cobrarán 1.776 euros al mes

La importancia de la educación financiera

Este tipo de malentendidos evidencia la necesidad de mejorar la educación financiera en el país, un tema que Trías de Bes considera “esencial”. El analista ha contado cómo sus propios hijos, con carreras universitarias ajenas a la economía, le piden ahora explicaciones sobre conceptos básicos como los intereses de un crédito o una hipoteca. “Es fundamental, pero totalmente fundamental”, ha subrayado, aplaudiendo iniciativas como la del [Instituto de Educación Secundaria José Arencibia Gil] en Telde, que ya imparte economía como optativa.

La experta en educación financiera Natalia de Santiago, también en COPE, ha coincidido en que las consecuencias de esta falta de formación son directas, afectando tanto al bienestar de las personas por el estrés financiero como a la acumulación de riqueza. De Santiago aboga por empezar en la educación primaria con herramientas como “la paga y la hucha” y tratar el dinero sin que sea un tema tabú en casa.

Conceptos básicos para el día a día

Durante su intervención, Trías de Bes también ha desgranado otros términos habituales. Sobre la compra a plazos sin intereses, ha recomendado preguntar siempre por el precio final al contado y el coste total a plazos, incluyendo posibles comisiones, para verificar que sea un “0 por 100 seguro”. También ha advertido sobre las tarjetas ‘revolving’, cuyos intereses pueden ser “altísimos” pese a ofrecer cuotas mensuales muy pequeñas.

Finalmente, el economista ha explicado la diferencia entre patrimonio y liquidez. “La gente no se arruina por falta de patrimonio, la gente se arruina por falta de liquidez”, ha afirmado. Se puede poseer un gran patrimonio en bienes, pero si no se dispone de dinero “constante y sonante”, uno puede verse obligado a malvender para afrontar los gastos del día a día.