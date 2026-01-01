El Ingreso Mínimo Vital aumenta un 11,4% en el nuevo año y quienes cumplan este requisito ahora cobrarán 1.776 euros al mes

El Gobierno ha dado luz verde a una revalorización del 11,4% para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2026, una medida anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Esta subida, aprobada en el último Consejo de Ministros del año, beneficiará a partir del 1 de enero a cerca de 800.000 hogares, en los que residen 2,4 millones de personas.

Con este incremento, la cuantía media del IMV por hogar pasará de los 485 euros actuales a 540 euros al mes, lo que supone un aumento de 55 euros mensuales. Según define la Seguridad Social, “el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”.

Alamy Stock Photo Señales del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones

Nuevas cuantías del IMV para 2026

Las nuevas cifras varían según la composición de la unidad de convivencia. Para las no monoparentales, las ayudas pueden alcanzar importes significativos. Por ejemplo, una unidad de dos adultos y más de dos menores recibirá 1.614,62 euros, la misma cantidad que percibirán tres adultos con más de dos menores o cuatro adultos con un menor a cargo.

En otros tramos, un adulto y tres menores pasarán a cobrar 1.394,45 euros, mientras que una pareja con un hijo percibirá 1.174,27 euros. Las personas que vivan solas verán su prestación aumentada hasta los 733,91 euros mensuales.

Hasta 1.776 euros para familias monoparentales

Para las familias monoparentales, el incremento aprobado por el Ejecutivo es especialmente relevante, con cuantías que superan las de otras unidades. El importe más elevado de todo el sistema del IMV corresponde a un adulto con cuatro o más menores, que pasará a cobrar 1.776,08 euros al mes.

Más sobre pensiones La Seguridad Social concede una pensión de 7.905 euros anuales a mayores de 65 años sin cotización, si acreditan bajos ingresos

En el caso de un adulto con tres menores a su cargo, la ayuda se situará en 1.555,91 euros, y para un adulto con dos menores, en 1.335,73 euros. Una familia monoparental con un solo menor a cargo recibirá 1.115,56 euros mensuales a partir de 2026.

El perfil de los beneficiarios del IMV muestra un gran componente familiar. En más de dos tercios de los hogares cubiertos por la ayuda hay menores de edad, concretamente en 538.873 familias. Esto implica que el 40,8% de los perceptores son niños. De estas familias, 133.078 son monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres.

Otras subidas aprobadas

Junto al IMV, el Consejo de Ministros también aprobó una subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas del 2,7% para 2026. Además, las pensiones mínimas crecerán más de un 7%. El mayor incremento, sin embargo, será del 11,4% y se aplicará a las pensiones con cónyuge a cargo, las de viudedad con cargas familiares y las pensiones no contributivas.

Alamy Stock Photo Jubilado relajado mirando el mar de San Sebastián

Para poder acceder a esta prestación, uno de los requisitos básicos es tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año. Existen excepciones para los menores incorporados a la unidad de convivencia y para las víctimas de trata de seres humanos, explotación sexual o violencia de género.