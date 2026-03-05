Ana, profesora española en Chipre: "Tenemos preparados kits de supervivencia y simulacros con los niños, lo haremos como una excursión"

La escalada bélica en Oriente Medio entra en su sexto día sin que los ataques entre Irán e Israel muestren signos de detenerse, lo que aumenta el temor a una expansión del conflicto. En este clima de incertidumbre, el programa ‘La Linterna’ de COPE ha contactado con Ana, una profesora española que vive en Larnaca (Chipre), para conocer de primera mano cómo se percibe la situación en la isla europea. Aunque en las calles la vida sigue con aparente normalidad, la tensión subyacente ha llevado a la comunidad educativa a prepararse para el peor escenario.

“Si no hubiera visto las noticias y no supiera nada, está todo igual, tranquilo”, ha explicado Ana en los micrófonos de COPE. La profesora madrileña ha asegurado que no se ven “ni camiones de militares ni alarmas ni sirenas, o sea, todo el mundo está viviendo la vida normal por aquí”. Sin embargo, esta calma superficial contrasta con la meticulosa preparación que se está llevando a cabo en su lugar de trabajo, un colegio Montessori de la ciudad.

Simulacros de evacuación en el colegio

Ante la posibilidad de que la situación se deteriore, el centro ha activado un plan de emergencia. “Hemos hecho un plan de emergencia, tenemos un refugio muy cercano”, ha detallado la docente. El protocolo incluye mochilas de supervivencia y la realización de un simulacro con los alumnos. “Tenemos mochilas preparadas con agua, baterías, mascarillas, juguetes y todo lo necesario, o sea, linternas y tal. Y hemos avisado a todos los padres, tenemos todas las autorizaciones, o sea, estamos preparadas, por si acaso”, ha añadido.

EFE La fragata Kimon de la Armada griega está desplegada frente al puerto de Limassol, Chipre.

Para no alarmar a los más pequeños, el centro ha decidido enfocar el simulacro como una actividad lúdica. “Mañana vamos a hacer la escapada como si fuera una excursión”, ha comentado Ana. La idea es normalizar el procedimiento, de forma similar a los simulacros de terremotos o incendios que realizan periódicamente. Según ha relatado, los niños “no se enteran de algo”, ya que se busca que “vivan a lo suyo” ajenos a la preocupación de los adultos.

En el colegio, donde conviven alumnos de diversas nacionalidades, incluidas familias alemanas e israelíes, se mantiene una estricta regla de “no hablar de política y no hablar de religión”. Ana ha señalado que el miedo sí ha afectado especialmente a las familias ucranianas, que, tras unos días de ausencia, han vuelto a llevar a sus hijos al centro. “Eso da un poco de seguridad también, que ellas también están tranquilas”, ha concluido.

España envía una fragata a la zona

La situación en Chipre se enmarca en un contexto de máxima alerta en el Mediterráneo oriental. Israel ha anunciado una nueva fase de su ofensiva contra Teherán, asegurando haber destruido el 80% de los sistemas de defensa antiaérea de Irán. Mientras, Hezbolá ha reivindicado ataques desde el Líbano y la OTAN se mantiene preparada para cualquier eventualidad, aunque sin invocar por ahora el artículo 5. La tensión en la isla aumentó tras el supuesto ataque con un misil de origen desconocido a una base británica en Chipre días atrás.

TWITTER @CHRISTODULIDES El presidente, Pedro Sánchez, reunido con el primer ministro de Chipre, Níkos Christodulides

En respuesta a la inestabilidad, España ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre para apoyar la defensa europea. Según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, la misión es “defender a las poblaciones de esos lugares” y ofrecerá protección y defensa antiaérea, además de estar lista para apoyar evacuaciones de civiles. Al buque de guerra, con unos 200 tripulantes, le acompaña el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’.

Sin embargo, la presencia de la fragata en la zona no es del todo nueva. Un oyente de COPE ha aclarado que la Cristóbal Colón “lleva un par de meses haciendo escoltas” al portaviones francés Charles de Gaulle. Según esta información, el grupo naval se encontraba en el Báltico y ahora se ha decidido moverlo al Mediterráneo oriental. Por tanto, no se trata de un despliegue extraordinario, sino de un redespliegue de una fragata que ya realizaba misiones de paz y adiestramiento como parte de un grupo naval aliado.