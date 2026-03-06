"He podido contar como hasta cinco tanques israelíes estaban en territorio libanés, hay quiénes lo ven como una oportunidad de Netanyahu para ampliar posiciones"

Guillermo Azabal, corresponsal de COPE en Oriente Medio, ha informado en el programa 'La Linterna' de una nueva incursión israelí en la frontera con Líbano. Durante su estancia en Metula, el último pueblo israelí en la linde, ha sido testigo de la presencia de hasta cinco tanques israelíes en territorio libanés, en una zona históricamente en disputa. Esta maniobra se produce en un contexto de continua tensión que mantiene en vilo a la región, donde el sur de Líbano se vacía por los bombardeos.

Escalada de tensión en el norte

La jornada en Metula ha estado marcada por un constante estruendo de fuego de artillería y bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbolá, que han provocado grandes columnas de humo. Los enfrentamientos en esta área no cesan y ya se ha informado de que un oficial israelí ha resultado herido de gravedad.

He podido contar como hasta cinco tanques israelíes estaban en territorio libanés"

EFE Camiones de transporte pesado transportan tanques israelíes por una carretera cerca de la frontera con el Líbano en la Alta Galilea, al norte de Israel.

Azabal ha podido constatar la presencia de los blindados en plena línea azul, un área que incluye enclaves estratégicos como los Altos del Golán. El corresponsal ha explicado que "he podido contar como hasta cinco tanques israelíes estaban en territorio libanés". Esta nueva incursión, según ha relatado, ya hay quienes la ven "como una oportunidad de Netanyahu para ampliar posiciones en Líbano".

El temor de los civiles

La tensión es palpable entre los civiles que aún permanecen en la zona. En el único bar que queda abierto en Metula, entre el sonido de las detonaciones, Yael, una vecina de 33 años, ha compartido su angustia. Su testimonio refleja el miedo de la población ante la presencia de milicias al otro lado de la frontera.

La residente ha afirmado con rotundidad que no desean una expansión territorial: "Tenemos nuestra tierra, estamos bien donde vivimos, no queremos más tierra". El verdadero problema, para ella, es la amenaza directa de la milicia: "Simplemente no queremos que Hezbolá esté en la frontera, tienen túneles para entrar en nuestras casas y matarnos. Ese es el único problema".

No queremos que Hezbolá esté en la frontera, tienen túneles para entrar en nuestras casas y matarnos"

CONTACTO vía Europa Press Un joven filma la destrucción a lo largo del muro fronterizo que separa el Líbano de Metula, Israel.

Ataques coordinados sobre Israel

Mientras la tensión se concentra en el norte, el resto del país no permanece ajeno al conflicto. Desde Yafo, en Tel Aviv, Azabal también ha informado de una noche de alta tensión, tras tener que resguardarse en el refugio subterráneo de su hotel. Según relata, el personal del establecimiento incluso solicita a los huéspedes rellenar un formulario si deciden no bajar al búnker durante las alertas.

Tras varias noches relativamente tranquilas, en las últimas horas se ha constatado que Irán y Hezbolá están uniendo fuerzas de manera coordinada. Se han registrado ya varios impactos de municiones de bombas de racimo en el centro de Israel, que han provocado incendios y daños en edificios. Las autoridades siguen evaluando las consecuencias de estos ataques en el que es un nuevo capítulo del conflicto que se vive en Oriente Medio.