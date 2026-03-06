La pregunta que se hace Juanma Castaño sobre el dueño de Aston Martin con la preocupante situación de su equipo de Fórmula 1: "Cuando le dicen que su coche es de los peores de la parrilla..."

En el programa 'El Partidazo de COPE', el debate sobre la situación de Aston Martin ha puesto el foco en una cuestión lanzada por Juanma Castaño: qué pensará el dueño de una marca asociada al lujo, la excelencia e incluso a James Bond al ver que su equipo de Fórmula 1 tiene "el peor coche de la parrilla". La reflexión apunta directamente a Lawrence Stroll, quien no solo es el dueño de la escudería, sino también el accionista mayoritario de la compañía de coches.

Honda, el gran señalado

El análisis en la radio apunta a que el motor Honda es el "máximo responsable de lo que está pasando". De hecho, la confianza en el chasis del monoplaza es alta, hasta el punto de afirmar que con la unidad de potencia del año pasado, el rendimiento sería muy diferente: "con un motor Mercedes, este coche estaría, sería el quinto coche de la parrilla" porque sí se confía en el chasis.

La mayor preocupación en el equipo es la fiabilidad del propulsor japonés. El problema es profundo, ya que según se ha comentado, la solución no es sencilla y exige una reconstrucción completa: "Cuando un motor vibra, lo que tienes que hacer es rehacerlo entero", una afirmación que dimensiona la magnitud del desafío.

Diferencias con el desastre de McLaren-Honda

A pesar de que la situación recuerda a la fallida alianza entre McLaren y Honda en 2015, existen motivos para el optimismo. A diferencia de entonces, el reglamento actual permite ventanas de evolución durante la temporada, concretamente en la carrera 7 y la carrera 13, que podrían facilitar las mejoras.

Otro factor clave es la colaboración. Ahora hay gente de Aston Martin en Japón trabajando codo con codo con los ingenieros de Honda, un escenario opuesto a la mala relación que existía en la etapa de Ron Dennis en McLaren. A pesar de todo, se cree que cuando la fiabilidad funcione, el Aston Martin puede ser un coche competitivo.