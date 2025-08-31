La historia de conversión de Abril Casals: bautizada a los 20 años y entregada "a ser luz para los demás”

“Vivir con un propósito y ser luz para los demás es posible... Es más, es necesario”, asegura Abril Casals, joven de 24 años cuya historia de fe y conversión ha inspirado a miles de personas a través de su podcast '¡Ánimo Bombilla!'.

"entendí que había venido al mundo a ser luz"

En esta entrevista en Ecclesia de TRECE, Casals ha contado cómo a los 14 años "me encontré con Dios y descubrí que habíamos venido al mundo a ser luz. Se me ocurrió la idea de que, si hay que ser luz, al final hay que ser como bombillas y conseguir que el resto encienda otras bombillas”.

Desde que era pequeña se hacía preguntas profundas sobre la existencia: “Empecé a hacerme preguntas sobre la muerte, sobre quién soy yo, para qué estoy aquí… preguntas que es raro hacerse a esas edades”.

Creas o no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Haz silencio, hazte preguntas, cuestiónate, porque de verdad hay un plan con tu vida y un propósito, y Dios te ha pensado Abril Casals Ecclesia, TRECE

Pero el punto de inflexión llegó en los campamentos de verano a los que asistía cada año: “Allí conocí a Mirella, una monitora especial, que me ayudó a ver a Dios como un amigo cercano, no solo como un ser lejano. Poco a poco entendí que había venido al mundo a ser luz, a intentar iluminar la vida de los demás”.

Abril Casals

bautizada a los 20 años

Así que a los 20 años, Abril decidió bautizarse: “Mis padres decidieron no bautizarme cuando era pequeña, pero doy gracias por ello. Gracias a haberme bautizado de adulta, he podido hacer catequesis y tomar esta decisión siendo consciente. Me encontré con un Dios padre, con un Dios amigo, con un Dios que restaura, con un Dios que no me juzga y con un Dios que de verdad quiere lo mejor para mi vida”, relató.

"Por supuesto que he sentido miedos", ha confesado Abril. "Me he sentido rechazada, he perdido muchísima gente en el camino, pero Dios nunca me ha fallado en ese sentido. Siempre me he sentido muy apoyada por Dios y por amigos y familiares que Él pone en tu camino”.

Abril Casals

"ser bombilla"

El concepto de “ser bombilla” para ella es un compromiso diario y se ha convertido en el lema y motor de su vida: “Ser bombilla es intentar hacer el bien, todos los días, lo más cerca posible del plan que Dios ha soñado para tu vida. Es decidir creer en Él, aunque a veces no lo sientas, y preguntarte: ‘Señor, ¿qué harías tú en esta situación?’”.

Además de su testimonio personal, Abril Casals ha encontrado en su podcast una plataforma para compartir su mensaje y ayudar a otros a encontrar su propósito: “Lo lancé porque me di cuenta de que muchos jóvenes y adultos no encontraban sentido a su vida. He encontrado la felicidad y el sentido cuando reconocí que tengo talentos y un propósito, y el día que me rendí y dije ‘Se haga tu voluntad’ abrí el corazón y conté mi testimonio de vida”.

“Creas o no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Haz silencio, hazte preguntas, cuestiónate, porque de verdad hay un plan con tu vida y un propósito, y Dios te ha pensado”, ha concluido.