Herrera habla alto y claro sobre la interpretación de 'Els Segadors' en el Clásico entre Barça y Madrid

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la actualidad que pasan, entre otros asuntos, por la efeméride de la entrada en vigor del segundo estado alarma en octubre del pasado año 2020: "Aquel día volvió a salir Sánchez en uno de esos discursos para volver a decir que estábamos ante un nuevo estado de alarma. Fue el segundo. En ese momento no sabíamos que eran anticonstitucionales. Todos los que fueron multados por saltarse las normas ahora se van de rositas por las chapuzas de este Gobierno".

También el director de 'Herrera en COPE' se ha referido al caso de Alberto Rodríguez, que ha sido cesado de su acta como diputado y ha anunciado que no tomará acciones legales contra la presidenta del Congreso: "Estos como mienten más que hablan, ahora dicen que no estaba en ese momento pateando a un policía. Él dice que solo le acusa el policía. Pero vamos a ver, cuando una mujer acusa a un hombre todo va para adelante aunque no haya pruebas. Pero en el caso del testimonio del policía hay que pensarlo dos veces".

En este sentido, el comunicador se ha referido a declaraciones como las que ha hecho en las últimas horas la ministra y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra: "Ione Belarra, que es una indocumentada, amenazaba con importantes acciones contra Batet, al final Rodríguez, que habrá sido aconsejado, no va a imponer ninguna acción contra la presidenta del Congreso".

En clave gubernamental, Herrera también ha querido analizar la tensión que existe entre las dos alas del Consejo de Ministros respecto a la derogación reforma laboral, debate que se ha intensificado en las últimas jornadas tras las pretensiones de Yolanda Díaz para acelerar este proceso: "Este es un Gobierno de opereta, no es fácil gobernar con adolescentes, pero tú Pedro Sánchez lo ha querido. Al final, esas peleas que protagonizan Calviño y Díaz crean vacío de poder en un momento muy complicado, en el que la amenaza de que ese crecimiento que estamos esperando se corte y la creación de empleo se vea mermada. Sánchez no puede tomar acciones contra Podemos porque no tiene los presupuestos aprobados, una vez los tenga ya veremos. En este sentido, Yolanda Díaz aprovecha todo momento para sacar pecho y avisar. Derogar la reforma laboral no es tan fácil. Habrá que aprobar un proyecto de ley y sacarlo adelante, pero no hay ninguno".

Por último, en clave deportiva, Herrera también ha tenido la oportunidad de hacer un pequeño análisis del partido que disputaron este domingo Barcelona y Real Madrid, y que acabó con victoria blanca por 1-2: "Jugó mejor el Madrid y mereció ganar. Las cosas como son. El partido se desarrolló en un escenario en el que había de todo además. El Barça con la mediocridad que le caracteriza en los últimos meses no fue capaz de poner en marcha una alternativa a la primera parte del Madrid. Eso sí, con el himno de 'El Segadors' a todo volumen, el himno regional de Cataluña. Lo interpretaron a golpe de pecho en el palco".