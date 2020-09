Herrera enumera todos los desplantes de Sánchez al Rey

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este lunes que el Rey Felipe VI no acudió el pasado viernes a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por la cercanía del 1 de octubre --el tercer aniversario del referéndum ilegal-- y por la inminente sentencia sobre la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra. Una ausencia que ha desencadenado una tormenta política puesto que era la primera vez que el Monarca no podía acudir por orden del Gobierno a este evento. Algo que al propio Felipe VI no contentó, como muestra el mensaje que envió al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, indicándole que le hubiera gustado estar presente en el acto.

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha enumerado todos los desplantes que Sánchez ha hecho al Rey en sus poco más de dos años de Gobierno. "Para ser presidente de la República, Sánchez arrincona al Rey e intentar que nos acostumbremos a la ausencia de Felipe VI", ha dicho.

- Sánchez no despacha con el Rey semanalmente. Normalmente, el presidente del Gobierno siempre se ha reunido con el Monarca en Zarzuela una vez a la semana. Sánchez se limita ahora a informar al Rey por SMS.

- Anuncio de su pacto con Iglesias mientras el Rey está en Cuba. El Gobierno comprometió al Rey con un incómodo viaje a Cuba en el que no se le permitió reunirse con la disidencia a la dictadura y se le cerró un encuentro imprevisto con Raúl Castro. Durante el viaje, Sánchez anuncia su pacto de legislatura con Pablo Iglesias

- Sánchez eclipsa al Rey en la cumbre del clima. El jefe del Ejecutivo acaparó todo el protagonismo en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno paralela a la Cumbre del Cambio Climático. Don Felipe se limitó a recibir a los mandatarios en el Palacio Real y ni siquiera cerró el acto.

- La investidura de Sánchez se celebró el Día de Reyes, tapando el discurso de la Pascua Militar del Rey.

- Sánchez no le comunica al Rey la composición del Gobierno. La comunica de forma pública por goteo a través de filtraciones, en lugar de acudir a Zarzuela a revelar ante el Monarca todos los nombres.

- Sánchez convoca la ronda de consulta para formar Gobierno. En lugar de hacerlo el Rey, como es tradición.

Herrera también afea a Sánchez el papel discreto que ha tenido el Rey durante la primera parte de la pandemia del coronavirus o que no defendiera al jefe de Estado ante los continuos ataques de los independentistas. Además, son de sobras conocidos los desplantes de Sánchez en Marivent, llegando 50 minutos tarde a sus encuentros en Marivent, o el plantón a la heredera de la Corona el día que pronunció su primer discurso en público.

"Si esto no es colocarse donde no debe, ya me dirán ustedes", ha sentenciado Herrera.