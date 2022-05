Herrera desvela el panorama económico de España en los próximos meses

Este lunes, la Comisión Europea ha actualizado la previsión económica para nuestro país, y hay que decir que no es nada halagüeña. Una estimación de la queCarlos Herrera se ha hecho eco en su editorial para explicar a sus oyentes la verdadera situación económica en la que nos encontraremos en los próximos meses.

Después de hablar de la posible visita del Rey Juan Carlos I a Sanxenso este fin de semana tras dos años de exilio en Abu Dabi; de la apertura de las fronteras de Marruecos con Ceuta y Melilla, también dos años después y de la desesperación del PSOE ante las próximas elecciones andaluzas; hablaba Herrera del panorama económico de España.

Aludía Carlos a las previsiones económica de la Comisión Europea “que fueron un poema”, ya que la Comisión ha calculado que la economía española crecerá un 4% en 2022, lo que supone un recorte de un 1,6% en comparación con la estimación que hizo en febrero y duplica su previsión de repunte de la inflación hasta el 6,3% para el presente ejercicio, frente al 2,8% estimado a principios de año. Así, continuaba Herrera “se confirma que estamos a la cola de la recuperación con una previsión de crecimiento del 4% que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España”.

Y para que lo entendamos mejor y, como le dice al oyente “no le entre mucho dolor”, ha explicado Herrera que “España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia, no este año 2022 no; hasta la segunda parte del 2023; con un año de retraso sobre el año de retraso que ya llevamos acumulado”.

La estimación de crecimiento del 4% para 2022 se sitúa 0,3 puntos porcentuales por debajo de las previsiones de crecimiento presentadas por el Gobierno español hace dos semanas y en línea con las estimaciones de 2023, que el Ejecutivo español cifró en un 3,5% para 2023.

Con estas previsiones, asegura Carlos que es “el panorama económico tremendo y terrible que le espera a España en los próximos meses” criticando que es un asunto “que “dicen todos menos el Gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie. Bueno, las cosas que pasan”.

