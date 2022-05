Herrera: “Ante la figura del Rey Juan Carlos y su posible vuelta, algunos actúan como perros rabiosos”

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este martes 17 de mayo del 2022 que va a ser un día de nuevo con sol, otra vez vamos a volver a tener sol ahí donde ayer no había y altas temperaturas en toda España. En esta España… hay una España, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay una España de Narnia, una España idealizada; que a veces vive de espaldas a la España real. Hay en España en los que los medios afines al Gobierno, como les incomoda vivir en España del 2022 decide mudarse a la España de 2014, porque en 2014 se vivía mucho mejor y estos andan con los audios de cuando Cospedal o Esperanza Aguirre le dijeron no sé qué al excomisario Villarejo y hoy lo manejan a cuatro columnas el diario sanchista de la mañana por ejemplo. Los medios afines al Gobierno tienen esos audios porque el sanchismo ha decidido activar la tecla de la corrupción para que no se hable de lo que Sánchez no quiere que se hable, que es de la España de 2022, la que está dejando como un erial, está ciertamente el Partido Socialista con un desespero poco disimulado, muy poco disimulado.

Veremos a en la próxima cita, que es la cita andaluza, exactamente por dónde sale el sol y por donde les calienta o no les calienta. Así que si queremos sobrevivir mentalmente a este régimen político mediático, lo mejor es desarrollar la pericia de distinguir lo amable de su reverso, así como la cara oculta del sanchismo, que siempre tratan de escondernos.









ABREN LAS FRONTERAS DE CEUTA Y MELILLA TRAS DOS AÑOS DE CIERRE





Verán, hoy se han reabierto las fronteras de Ceuta y Melillacon Marruecos, 26 meses cerradas, justo un año después que el canalla de Mohamed VI provocara una invasión y echara niños al agua, 10.000 personas para protestar por la acogida en España clandestinamente del líder del Frente PolisarioBrahim Gali. ¿Cómo se enteró Marruecos de que todos estos cantamañanas acogieron aquí a Brahim Gali con los brazos abiertos para llevarlo al hospital de Logroño?, ¡Ah! La verdad es que poco después Pedro Sánchez fue espiado con Pegasus, el sistema Pegasu, pues seguramente por la inteligencia del reino marroquí que es bastante más inteligente cada del presidente del Gobierno. Dejarse robar documentación oficial sensible merecería en sí mismo una explicación. ¿Ha sido un desastre, Sánchez, en la protección de su teléfono o pese a despilfarrar dinero en asesores publicistas, el Falcon, no había presupuesto para evitar el abordaje marroquí? De eso no quiere Sánchez que hablemos, por eso infecta territorios ya bastante infectados como sus medios afines para que hablemos de lo que hablaba Esperanza Aguirre en el año 2014. No sabemos aún qué le quitaron a este Anacleto nuestro, agente secreto; y tampoco si ese contenido espiado tiene algo que ver con su cambio de postura con el Sáhara cedido a Marruecos en una visita relámpago que Sánchez hizo sin el aval del Congreso. Y también la duda ya es escandalosa, es decir, no se puede mantener la sospecha de que al presidente del Gobierno de España le chantajean y menos aún de que el presidente del Gobierno de España acepta los chantajes. Duda que se convierte en certeza con Esquerra o con Bildu, oiga ahí tiene los indultos, la defenestración de la directora del CNI, la inclusión en la Comisión de Secretos Oficiales y claro si todo sale como quiere Otegi, la liberación en masa de etarras, que en eso están ya con la inestimable ayuda del Tribunal de Estrasburgo convertido en abogado defensor de etarras. Que ya ha soltado a dos diciendo agárrense, que no tuvieron un juicio justo porque les dejaron incomunicados; bueno claro si quieres le ponemos WhatsApp a los etarras. Y pueden soltar a muchos más viendo que el Gobierno no tiene ninguna intención de oponerse; al revés, si hace falta les pone un taxi para que lleguen rápido a casa, que no les falte nada los colegas de Otegi; la dureza para el Rey Juan Carlos.

REACCIONES ANTE LA POSIBLE VUELTA DEL REY JUAN CARLOS I A ESPAÑA





Vean ustedes ayer las salvajadas que decían algunos elementos, los 'Echeniques' y otras miserias públicas que ayer, en defensa de su republicanismo arremetían, además manejando, manejando indecentemente conceptos no solo equivocados si no malévolos, sobre la realidad judicial de Juan Carlos, que es la de no estar investigado; pero da igual. El debate está envenenado y ante la figura de Rey Juan Carlos y su posible vuelta, que no está cerrada o no está aclarada todavía, supongo que en las próximas horas lo estará; actúan como perros rabiosos, son perros rabiosos. O sea para tanto desastre económico y tanto bochorno con ETA, el independentismo o Marruecos, la factoría Moncloa ya he encontrado la solución que es sacar en el diario sanchista los audios de Villarejo con Cospedal, Aguirre, compañía de 2014 o 2013, no me acuerdo.

"DESESPERACIÓN" ANTE LAS ELECCIONES ANDALUZAS





¿Cuántas veces quieren alterar elecciones, en este caso las andaluzas, con las mismas historietas de hace una década? Con esta milonga, o una milonga parecida, han ido a las urnas 8 veces, 8 veces. Han justificado mociones de censura y ahora ¿quieren probar a ver si así no hacen el ridículo el 19 de junio en Andalucía? Están realmente desesperados y quieren que hablemos de esta Ley del Aborto que mezcla todo, compresas, el IVA y la regla y estas cuestiones con la que aborten niñas de 16 años sin que lo sepan sus padres. Las niñas de Sánchez deben tener esa edad, ¿le gustaría que sus hijas abortara sin siquiera tener el derecho a saberlo?

Vídeo









EL PANORAMA ECONÓMICO QUE NOS ESPERA: TREMENDO Y TERRIBLE





Mas las previsiones económicas de la Comisión Europea, que fueron un poema. Se confirma que estamos a la cola de la recuperación con una previsión de crecimiento del 4% que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España. A modo de resumen, se lo digo rápido, para que no le entre mucho dolor. España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia, no este año 2022 no; hasta la segunda parte del 2023; con un año de retraso sobre el año de retraso que ya llevamos acumulado. Es lo que efectivamente el panorama económico tremendo y terrible que le espera a España en los próximos meses, lo dicen todos menos el Gobierno que veo otra realidad distinta que nos vemos nadie. Bueno, las cosas que pasan.

