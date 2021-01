Herrera destapa el juego de Sánchez y Redondo con las comunidades autónomas en la tercera ola del coronavirus

El presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha destapado este frío lunes el juego en el que se encuentran Sánchez y Redondo con la gestión de la terca ola de la covid-19. En concreto, Herrera ha querido centrar gran parte de su discurso en la polémica que se ha vivido durante el fin de semana y que ha tenido que ver con el horario en el que las comunidades pueden confinar a sus ciudadanos.

Castilla y León ha sido la primera en dar el paso y adelantar este confinamiento a las 20:00 de la tarde amparándose en el artículo 10 del decreto de estado de alarma aprobado por el Ejecutivo. Una estrategia que busca poder contener la tercera ola de la covid-19 ante el considerable aumento de casos que ha registrado desde las Navidades la comunidad gobernada por el Partido Popular. Este lunes se prevé que una CC. AA. gobernada por el PSOE, Castilla y La Macha, se revele y dé el paso de adelantar el toque de queda más allá de las 20:00.

EFE/Pablo Martín

El Gobierno no da soluciones

El Gobierno, no en vano, se ha enrocado en su posición y no ofrece ninguna solución a las comunidades que buscan, en aras de sus competencias, frenar el incremento de la tercera ola. Hasta el momento los únicos pasos que han dado ha sido negar el confinamiento total planteado por comunidades como Andalucía, Asturias, Galicia y País Vasco.

Juan Carlos Rojas

Además, El Ejecutivo ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. De esta forma lleva ante los tribunales la decisión adoptada por Fernández Mañueco en las últimas horas.

El juego de Sánchez y Redondo durante la tercera ola

Esto ha provocado que Carlos Herrera haya comentado el juego estratégico al que está sometiendo el Gobierno a las regiones en función del color político que tengan y en función de sus intereses.

NACHO GALLEGO

"Dice el Gobierno manda las autonomías, pero a la hora de la verdad no es verdad. Con la pandemia desbocada no ve necesario un toque de queda ni ve un confinamiento. Todo es tacticismo. No es fácil saber si hay que confinar o no, si el toque de queda debe ser a una hora u a otra, porque no hay nada claro a un año de pandemia, pero sí hay algo claro. El 155 sanitario para las comunidades que intentan hacer algo contra la pandemia y alfombra roja para los amigos en Cataluña y País Vasco, y a mirar a otro lado en las comunidades que gobiernan los nuestros. Esto era el estado de alarma", ha explicado.

