Estas son las restricciones que cada CC. AA. ha impuesto tras el paso de las Navidades

La llegada de la vacuna no ha impedido que los casos de la covid-19 estén aumentando en nuestro país, y España afronta el enero del 2021 con el inicio de lo que algunos ya denominan la tercera ola, algo motivado por las Navidades y por las reuniones sociales.

Lo cierto es que los contagios en los últimos días han tenido una clara curva ascendente, algo que ha provocado el aumento generalizado de casos y un incremento significativo en la incidencia acumulada, que ya se sitúa en 435 casos por cada 100.000 habitantes. Este nuevo panorama, que se suma al que España tenía antes de las fiestas, ha hecho que todas las comunidades, en mayor o en menor medida hayan aumentado sus restricciones.

Medias comunidad a comunidad

A continuación, COPE.ES resume todas las restricciones que se han aprobado en las últimas jornadas comunidad a comunidad y que pretenden frenar el avance de la tercera ola.

ANDALUCÍA

La comunidad que preside el popular Juan Manuel Moreno aprobó el pasado 8 de enero nuevas medidas que ya están en vigor en toda la comunidad. Según la nueva orden, el toque de queda de 22:00 de la noche a 06:00 de la mañana. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 18:00 como medida preventiva ante la escalada de casos que está experimentando la región tras el paso de las Navidades. El cierre sin embargo se prolonga a las 20.00 en el caso de las cafeterías si no sirven alcohol.

En cuanto a la movilidad, la entrada y salidas están prohibidas salvo causa justificada, pero sí está permitida la movilidad por toda la comunidad. La Junta ha decretado en las últimas jornadas el cierre perimetral de Añora y ocho municipios del Campo de Gibraltar, a lo que hay que sumar la decisión del gobierno gibraltareño de cerrar perimetralmente el Peñón durante 14 días después de registrarse una incidencia de 2000 casos por cada 100.000 habitantes.

ARAGÓN

Desde el pasado 5 de enero, noche de Reyes, la comunidad aragonesa se encuentra en una fase 3 agravada, lo que implica el cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 20 horas así como el cierre perimetral de las tres provincias y de la región. El aforo en el interior de la hostelería queda limitado, asimismo, a un 30% mientras que esta cifra se incrementa a un 50% en el exterior.

El toque de queda se establece de 23:00 a 06:00 horas mientras que las reuniones quedan fijados en seis. También hay limitaciones en los gimnasios a un 30% de capacidad en el interior, pero que deberán permanecer siempre con los vestuarios abiertos y un 50% en las actividades culturales que deben siempre iniciar su actividad antes de las 20:00. Asimismo se ha suspendido cualquier festividad patronal hasta el 31 de mayo, cuando vence el estado de alarma de seis meses.

ASTURIAS

Asturias vuelve a estar cerrada a cal y canto, la misma situación que se vivía en la región antes de las Navidades. El toque de queda se establece, al igual que en Aragón, de 23:00 a 06:00 y las reuniones sociales también están limitadas a seis personas. Esta cifra, en cambio, se limita a cuatro en interiores como en exteriores de bares y restaurantes. El aforo del comercio minorista y centros comerciales no puede superar el 30% mientras que las actividades culturales están permitidas hasta un límite de 300 personas y se pueda respetar las medidas de seguridad.

La actividad deportiva está permitida en un máximo de 15 personas si no está federada, al aire libre y se realiza de forma individual o en grupo. En interiores en todo caos no pueden superar las seis y los gimnasios están abiertos.

BALEARES

Las islas baleares no tiene decretado el cierre perimetral de la región pese a tener una de las cifras de incidencia acumulada más alta de toda España. En su lugar, tienen un sistema de niveles que puede alcanzar un nivel entre 0 y 4 y en función de diversos parámetros. Es así como Mallorca e Ibiza, por ejemplo, tienen un nivel 4 y con un toque de queda entre las 22 y las 06:00.

Este lunes, además, el gobierno autonómico ha decidido el cierre durante los próximos 15 días desde este próximo día 13 de bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios. Las reuniones sociales quedan limitadas a las personas convivientes. Desde el día 13, además, los restaurantes podrán servir comida a domicilio y los comercios deberán cerrar a las 20:00. Las grandes superficies no podrán salvo aquellos establecimientos que tengan productos esenciales. Estas medidas se prolongarán hasta el 30 de enero, cuando volverán a revisarse.

Algo más leves son las medidas que se aplican en Formentera y Menorca, ambas en nivel 3. En ellas el toque de queda es de 00:00 a 06:00 y sí se permiten las reuniones sociales de hasta un máximo de seis personas.

A todos los viajeros de regiones con una incidencia superior de 150 casos cada 100.000 habitantes deberán presentar una PCR si son turistas o someterse a un test de antígenos en el puerto.

CANARIAS

Los viajeros de cualquier punto de España deberán presentar una prueba negativa antes de entrar a las islas. Un archipiélago que este 13 de enero ve cómo Gran Canaria y Lanzarote suben de nivel de alerta y pasan del 1 al 2, en el que se encontraba La Gomera. El toque de queda está fijado entre las 23:00 y las 06:000 y no se permiten reuniones de personas no convivientes superiores a 4 personas.

Peor situación tiene Tenerife, que tiene un nivel 3 de alerta y que por tanto tiene medidas más duras como el toque de queda a las 22:00 y la prohibición de consumir en el interior de la hostelería. El Hierro, La Palma y Fuerteventura, en cambio, quedan en nivel 1 y los aforos dentro de los bares es del 75%.

CANTABRIA

El Gobierno de Miguel Ángel Revilla prevé ampliar las medidas que expiran esta semana, día 16. El toque de queda rige de 22.00 a 6.00 y las reuniones sociales están limitadas a seis personas y hay restricción de entradas y salidas de la comunidad. No se permite el servicio de interior de barra y restaurante, solo en terraza, donde se limita a un 50% mientras que otro tipo de ocio, como los casinos, permanecen cerrados hasta el día 15, cuando se revisará la situación epidemiológica.

CASTILLA Y LEÓN

Las nuevas restricciones que han entrado en vigor en las últimas horas lleva a que la comunidad esté cerrada al menos hasta el mes de mayo. De esta forma ha decretado el cierre de la hostelería en interiores, así como en los centros comerciales, gimnasios y locales de apuestas. Todas las provincias suben a nivel 4, riesgo extremos, mientras que el toque de queda está fijado de 22:00 a 06:00 como Andalucía. El máximo de asistentes a reuniones sociales de 6.

CASTILLA - LA MANCHA

El toque de queda está fijado de 00:00 a 06:00 y las reuniones sociales a seis personas. Desde el 7 de enero está cerrada toda la comunidad y durante diez dias, además, hay cerradas una serie de localidades por su alta incidencia. De hecho, la incidencia es lo que está marcando al Gobierno del territorio definir qué restricciones aplica. Toda la comunidad está en nivel 2 pero Albacete y Ciudad Real, en cambio, están en le tres. En estos últimos se establece el cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23.00 y las terrazas reducirán su aforo al 50%

CATALUÑA

Cataluña tiene limitado los encuentros familiares a seis personas o a un máximo de dos burbujas de convivencia mientras que el toque de queda está fijado de 22:00 a 06:00. La región sigue cerrada perimetralmente y se han impuesto límites a la movilidad entre movimientos. Bares y restaurantes, por su parte, pueden abrir en dos periodos, uno para servir desayunos y otros para las comidas, mientras que el servicio a domicilio está permitido hasta las 23:00 horas.

Centros comerciales y otros grandes establecimientos de más de 400 metros cuadrados no pueden abrir, solo si estos son inferiores podrán abrir de lunes a viernes.

CEUTA y MELILLA

Tanto Ceuta como Melilla han cerrado perimetralmente sus regiones y han establecido el toque de queda de 22:00 a 06:00 tras las fiestas Navideñas. El Gobierno melillense, además, ha establecido el cierre de toda la actividad económica desde las 19:00 de la tarde mientras que el ceutí permite un aforo que oscila entre el 30 y el 50% en función del lugar en el que se ubique.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana ha prrorogado el cierre perimetral que aplicó durante la Navidad hasta el 31 de enero. Sí se puede acceder al territorio, en cambio, para trabajar o por otras razones de fuerza mayor contempladas en el decreto del estado de alarma. Además, se adelanta el toque de queda de 22.00 a 6.00 desde el 7 de enero. Más de 29 poblaciones, además, han sido confinadas al menos durante dos semanas por el Gobierno de Ximo Puig debido a su alta incidencia.

Las reuniones, en toda la región, solo pueden ser de seis personas y la hostelería cierra a las 17.00. Las nuevas medidas, anunciadas en las últimas jornadas, recogen la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes y se ha limitaod a cuatro personas el máximo permitido por mesa. También se ha reducido del 50% al 30% el aforo en los comercios.

EXTREMADURA

Fue la primera comunidad en aprobar nuevas medidas para combatir la tercera oleada. El día 1 de enero, Año Nuevo, la región anunciaba el adelanto del toque de queda a las 22:30 y el límite de reuniones sociales a seis personas. Además, en estas comunidades se cierran los locales de hostelería y restauración y el comercio no esencial.

En las residencias, donde se ha comenzado a vacunar, quedan prohibidas las visitas hasta 28 días después de haber iniciado la administración de la primera dosis de la vacuna, como una forma de proteger a los mayores, uno de los sectores más vulnerables y más golpeados de la pandemia. Las medidas se irán revisando en función del avance de la pandemia.

GALICIA

La comunidad se mantendrá cerrada perimetralmente todo el mes de enero, ya que la Xunta ha aprobado en la última medida apmpliar su cierr hasta el próximo día 11. Además, tiene aislamientos municipales en vigor, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada población.

Galicia, al igual que otras regiones, ha diferenciado sus poblaciones en cuatro niveles, desde el pasado 4 de diciembre. En cada una de ellas, se imponen diversas medidas en función del tamaño (de más de 10.000 habitantes o más pequeños) y de la incidencia acumulada en los últimos 14 días.

Sin embargo, hay cosas que no cambian, independientemente del nivel. El comercio tiene un aforo del 50% en el interior en toda Galicia y el consumo en barra está prohibido en todos los casos. Las reuniones tienen un límite de cuatro personas no convivientes y la hostelería cierra a las 18.00. En los municipios con limitaciones más laxas (niveles medio y básico) se permiten encuentros de hasta seis personas no convivientes.

LA RIOJA

La región ha prorrogado el cierre perimetral de su territorio hasta el 31 de enero, lo cual implica las entradas y salidas de la comunidad, excepto por desplazamientos justificados. Además La Rioja ha prohibido las reuniones de más de cuatro personas y ha ampliado el toque de queda de 22.00 a 6.00. En hostelería, no se permite el consumo en la barra, mientras que en interior el aforo se reduce al 50% y en las terrazas al 100%.

MADRID

Madrid no está cerrada perimetralmente, aunque mantiene la limitación de movimiento entre las 00.00 y las 6.00, salvo por causa justificada, y el cierre de toda actividad de hostelería en la misma franja horaria. Asimismo, las reuniones sociales o familiares están limitadas a seis personas en cualquier franja horaria, salvo convivientes. En las úlitmas semanas el gobierno regional ha seguido con su estrategia y ha incrementado laz zonas básicas de salud en las que, debido a una alta incidencia, se ha prohibe la entrada y salida de cada uno de ellos.

En estas zonas se aplican diversas medidas, tales como la limitación de aforo en los lugares de culto, que se fija en un máximo de un tercio. En los velatorios podrán congregarse un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 en el caso de tratarse de lugares cerrados

MURCIA

López Miras ha anunciado el adelanto, desde este sábado, del toque de queda, que se extiende desde las 22:00 hasta las 06:00. El cierre perimetral sigue en vigor y se restringen las salidas y entradas de una decena de municipios. En todos quedará cerrada la hostelería. En Murcia, Cartagena y Lorca, además, se ha decretado su cierre perimetral y se ha restringido las entradas y salidas sin causa justificada.

La hostelería queda limitada a un 30% en interior y el servicio de barra prohibido. En cada mesa, un máximo de seis personas sentadas.

NAVARRA

Navarra mantiene el cierre perimetral de la comunidad foral hasta el 14 de enero incluido, donde se prevé que el Gobierno de María Chivite de a conocer su estrategia para el invierno. Según lo aprobado, los aforos y horarios en hostelería y comercio se mantienen sin cambios, es decir, se permite el servicio en el interior de los establecimientos con un aforo máximo del 30% hasta las 22.00. El horario de cierre de los comercios se mantiene a las 21.00, con un aforo del 50% en los minoristas y del 40% en las grandes superficies.

PAÍS VASCO

La comunidad que preside Íñigo Urkullu ha anunciado nuevas medidas que entrarán en vigor hasta el 1 de febrero. Continúa el cierre perimetral de la comunidad y se ha añadido una el confinamiento perimetral de aquellos municipios donde la incidencia esté por encima de los 500 cada 100.000 habitantes, donde además los bares y restaurantes quedan cerrados.

Estas medidas, que entran en vigor el miércoles 13 de enero, además, contempla restringir la limitación de entradas y salidas en las provincias de residencia y se limitan a seis las reuniones sociales, mientras que el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00.