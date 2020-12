Herrera analiza cómo entiende Juan Carlos Campo el ataque a la convivencia del país

El periodista de la cadena COPE, Carlos Herrera, ha comenzado la columna de este viernes haciéndose eco de dos noticias relevantes tanto por la forma como por el fondo que tienen. Para empezar, Herrera ha analizado la cuarentena del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que estuviese en contacto hace escasos días con el primer ministro francés, Emmanuel Macron.

El presidente Sánchez estuvo almorzando hace escasos días con Macron en un encuentro que mantuvieron ambos mandatarios en el país galo. El positivo de Macron ha provocado que La Moncloa, en aras de lo que recomiendan las autoridades sanitarias, haya puesto a Sánchez en cuarentena. A última hora del día, sin embargo, se ha conocido que Sánchez ha dado negativo en la prueba de la covid-19.

La segunda noticia que el periodista ha querido recalcar en su columna ha sido el anuncio hecho este jueves por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que fijó el 29 de diciembre como la fecha para comenzar a vacunar en todos los países de la Unión Europea.

La primera imagen sin Sánchez

El Rey Felipe VI ha acudido este jueves a la Biblioteca Nacional para inaugurar la exposición conmemorativa sobre Manuel Azaña con motivo del 80º aniversario de su fallecimiento. Una inauguración a la que también iba a acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que a raíz de su cuarentena no ha podido asistir.

Esto no ha hecho, sin embargo, que el Rey ha sido recibido con gritos de «¡Viva el Rey!». La inauguración de esta exposición ha sido el principal acto del programa conmemorativo preparado por el Gobierno de Pedro Sánchez para rendir homenaje al que fue el último presidente de la II República. Aunque Sánchez no haya acudido, esto no ha provocado que sí estuviesen otros ministros, tales como Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, y José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura así como la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

La segunda estampa, en Cataluña

Sin embargo, esta no va a ser la única visita en la que el monarca, Felipe VI, tenga que hacer sin la compañía del presidente del Gobierno, ya que está previsto que acuda en los próximos días a la sede de SEAT en Martorell, Cataluña. Una visita que puede incomodar al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, según ha explicado Herrera.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, protagoniza un desayuno informativo de Europa Press

El periodista ha recordado cómo el titular de Justicia ha impuesto en más de una ocasión al monarca no acudir a Cataluña porque, a su juicio, podía herir la convivencia. "Como dijo el ministro de Justicia, para no atentar a la Justicia. Hombre, vean ustedes qué ministro de Justicia tenemos que entiende que la visita del Rey a una parte del territorio nacional es un ataque a la convivencia nacional", ha dicho.

