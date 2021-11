El pasaporte Covid en España: qué autonomías lo exigen y en qué casos

El debate en torno al uso y la obligatoriedad del certificado Covid está más presente que nunca. Con unos buenos datos de vacunación pero la incidencia en aumento, al igual que el número de ingresos hospitalarios e ingresos en UCI, son ya doce las autonomías que se han mostrado a favor de exigir el pasaporte o, incluso, piden al Gobierno que lo implante. Además, algunas comunidades ya han puesto en marcha el certificado para ciertas actividades aunque hay casos en los que la justicia ha tumbado dicha medida.

ANDALUCÍA

Andalucía solicitó hace unos meses implantar el carné de vacunación en discotecas y locales nocturnos, pero el Tribunal Superior de Justicia andaluz argumentó que no toda la población había tenido acceso a la vacunación, por lo que lo consideraba discriminatorio. Ahora, la Junta estudia ahora exigir el certificado de vacunación Covid para acceder a hospitales y residencias, y en el futuro también a citas multitudinarias y deportivas.

ARAGÓN

La DGA se prepara para implantar el pasaporte covid sin tener el plácet del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El Ejecutivo regional agiliza su uso para el ocio nocturno, las celebraciones y los grandes eventos. El Tribunal cree que el procedimiento legal puede ser inconstitucional e invita a presentar alegaciones. Hace unas semanas, el Gobierno aragonés pidió a su Tribunal la implantación del pasaporte Covid para acceder a determinados locales de ocio nocturno, pero los magistrados decidieron remitirse al Tribunal Constitucional antes de autorizarlo.

ASTURIAS

El Principado de Asturias no se plantea por el momento la implantación del pasaporte Covid para el acceso a determinadas actividades y la decisión dependerá de lo que recomienden en cada momento los técnicos, según ha afirmado este jueves el consejero de Salud, Pablo Fernández. El líder de sanidad de la región ha apuntado que, si en algún momento se plantean solicitar el uso del pasaporte Covid, lo solicitarán al Tribunal Superior de Asturias. Además, ha recordado que a día de hoy Asturias es la comunidad que presenta la incidencia más baja de todo el país a catorce días.

BALEARES

Baleares fue una de las autonomías pioneras en implantar el certificado Covid. Lo puso en marcha hace varias semanas y días atrás, el Tribunal Superior de Justicia balear autorizó su prórroga hasta el próximo 8 de diciembre. Se exige el pasaporte para acceder a las discotecas y bares de copas en cualquiera de las islas.

CANARIAS

En Canarias actualmente se requiere el certificado Covid a los pasajeros de vuelos internacionales, una medidas que se va a extender a los pasajeros procedentes de vuelos nacionales a partir del 1 de diciembre, fecha en la que se espera que aumente el número de viajes por las festividades de la Constitución, la Inmaculada y la proximidad de las fechas navideñas. Por otro lado, el Gobierno de Canarias y empresarios se encuentra negociando para acordar en qué locales del Archipiélago se pedirá el certificado COVID.

CANTABRIA

Cantabria no se plantea solicitar el uso del pasaporte COVID para acceder a los locales de ocio y hostelería. Miguel Ángel Revilla ha deslizado la idea de que el Ejecutivo central debería impulsar, a través de una ley, la utilización de la herramienta. En este sentido, ha abogado por articular "fórmulas" para que se vacune toda la población, "voluntariamente, si se puede, y sino obligatoriamente". "Si se toman medidas restrictivas a su libertad de movimiento, acabarán haciéndolo", ha expresado.

CASTILLA - LA MANCHA

Castilla-La Mancha apuntaba este que su postura respecto al certificado Covid sería la que se acordara en el Consejo Interterritorial, que todavía no ha tomado una decisión firme.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León plantea pedir el pasaporte covid en los lugares cerrados en los que hay que quitarse la mascarilla, como ocio nocturno, albergues y hostelería, y aplicado por territorios de la Comunidad, por indicadores, de forma temporal y proporcional, para que cuente con el aval de la justicia. La Junta ha explicado que requerirá contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque deberá ser una decisión en la que se definan “territorios, indicadores y tiempo y proporcionalidad”.

CATALUÑA

Cataluña es otra de las comunidades que sí tienen en marcha el certificado Covid, avalado por su Tribunal Superior de Justicia, que además ha dado luz verde a la prórroga de su uso para acceder a establecimientos de ocio nocturno, así como en banquetes, celebraciones y eventos en los que haya posibilidad de baile. La medida continuará en vigor, al menos, 14 días más a contar desde este jueves.

Por otro lado, el Govern anunció el pasado martes que estudiará ampliar el uso del certificado Covid a otros sectores más allá del ocio nocturno si continúan aumentando los contagios para evitar nuevos cierres y restricciones de aforos y horarios, aunque esta medida no sería de aplicación "inmediata".

EXTREMADURA

Extremadura es una de las excepciones en cuanto al uso de esta medida. Se trata de la única región, en la que su vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha dicho claramente que no ve útil solicitar el pasaporte Covid para acceder a ciertos establecimientos.

GALICIA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha autorizado a la Xunta exigir la exhibición del pasaporte covid-19 para el acceso a los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma de las visitas y acompañantes, mayores de 12 años, de los pacientes ingresados. En Galicia ya es obligatorio presentar este certificado covid en el ocio nocturno así como en los albergues de peregrinos y la Xunta pondera volver a pedirlo para acceder a la hostelería y los eventos masivos si lo autoriza el TSXG. Concretamente, los restaurantes pasarán a incorporar este certificado durante todo el día, mientras que bares y cafeterías deberán reclamarlo a los clientes a partir de las 21.00 horas. Además, se reducirán las mesas en interiores, de diez a ocho comensales, y en exteriores pasarán de 20 a 15 como máximo; mientras que permanecen los mismos horarios actuales y los aforos.

LA RIOJA

La Rioja se suma también a las comunidades que están valorando la implantación del pasaporte COVID para poder acceder a determinados espacios cerrados durante esta etapa de repunte de los indicadores de la pandemia. El Gobierno va a consultar con el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) la posibilidad legal de hacerlo

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid no descarta pedir el certificado Covid aunque por el momento no ha manifestado su intención de hacerlo. De cara a las fiestas navideñas, la región plantea recuperar los cribados masivos para "evitar que alguien que está contagiando esté en reuniones con los demás", ha expresado Ayuso.

MURCIA

La Región de Murcia tiene actualmente el certificado Covid en vigor para los clientes que accedan a locales de ocio nocturno y salones de celebraciones que alcancen el 100% de su aforo. Una medida que ha sido prorrogada hace unos días para que esté en vigor hasta el 17 de diciembre.

El Ejecutivo plantea también pedir el pasaporte covid para los bares y restaurantes de más de 50 comensales, para eventos como banquetes y para el ocio nocturno, que incluye discotecas y bares con licencia especial.

PAÍS VASCO

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha autorizado la obligatoriedad del pasaporte covid para acceder a restaurantes y a determinadas actividades de ocio nocturno, incluidos los conciertos, pese a que la Fiscalía se mostraba favorable a aplicar la medida. En una resolución no unánime del tribunal se establece que en Euskadi no será obligatorio estar vacunado para entrar en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales ni en discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculo, bares musicales ni karaokes, como solicitaba el Gobierno vasco.

COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la implantación del pasaporte covid en «los próximos días» sin precisar todavía la fecha exacta, pero dando por seguro que se será en la semana que viene.

Ceuta se encuentra con una tasa de incidencia inferior a los 40 casos por 100.000 habitantes y, aunque fue una de las primeras regiones en las que se podía solicitar el certificado covid, actualmente no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Melilla se ha mostrado dispuesta a unirse a la solicitud del pasaporte covid para acceder a locales de restauración y otras actividades si ayuda a contener la pandemia, u otras medidas restrictivas para proteger la salud de los ciudadanos, pero "siempre bajo el paraguas de la legalidad", algo que "ahora mismo no es posible".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Así puedes conseguir el pasaporte Covid según la CCAA en la que vivas