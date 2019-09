Las cariñosas palabras de Herrera a José Andrés que está en medio del huracán Dorian en Bahamas

El famoso cocinero español José Andrés se encuentra en Las Bahamas con todo lo necesario para ayudar a los damnificados por el poderoso huracán Dorian, que se mueve lentamente por el archipiélago atlántico en su camino hacia la costa este de EE.UU.

Este miércoles en 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha alabado la “valentía y el corazón” del reputado cocinero. “El helicóptero de evacuación se fue, pero él se ha quedado en Las Bahamas para ayudar a los afectados por el huracán Dorian”.

Por su parte José Andrés le ha enviado unas palabras al comunicador desde Nasáu, capital de Las Bahamas: “Estimado Carlos vamos a estar bastante tiempo, semanas, más de 16 personas de mi equipo ya han aterrizado. Calculo que haremos unas 30.000 comidas al día en menos de una semana”, ha añadido el cocinero.

Andrés, célebre por sus reputados restaurantes en Estados Unidos, está en Bahamas con todo lo necesario para ayudar a los damnificados por el poderoso huracán Dorian, que se mueve lentamente por el archipiélago atlántico en su camino hacia la costa este de EE.UU.

El chef recurrió a las redes sociales para mostrar un vídeo en el que aparece informando de su presencia en Bahamas, en medio de fuertes vientos y torrencial lluvia que casi no dejan entender sus palabras.

We @WCKitchen are 80 miles from #HurricaneDorian eye & feeling this!! Imagine what the people of Abaco+Grand Bahamas will experience! Bahamas @opmthebahamas Goverment will need major help! @ClintonGlobal @RedCross @TeamRubicon ...Florida should also get ready for major winds! pic.twitter.com/lIa9ghhUdk