El chef José Andrés utiliza las redes sociales para ofrecer ayuda a los damnificados del Huracán Dorian

Una tragedia histórica. Así definen las autoridades de Bahamas los efectos que está dejando el huracán Dorian, que hasta el momento ha provocado que unas 13 mil casas hayan quedado dañadas y que hayan perdido la vida un total de cinco personas, según ha informado el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis. Se trata de uno de los peores huracanes de la historia del archipiélago atlántico. Tras su paso por las Bahamas, se espera que se acerque a la costa este de Florida entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana, antes de seguir rumbo a Georgia y Carolina del Sur, según indicaron los servicios meteorológicos.

Uno de los personajes célebres que se encuentran en Bahamas estos días es el cocinero español José Andrés, cuyo talento en el arte culinario se ha hecho célebre también en EEUU, donde abrió numerosos restaurantes. Por ello, el chef ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para publicar un vídeo en el que informa a todos los afectados por el temporal que dispone de todos los medios necesarios para ayudarles.

Un vídeo que José Andrés grabó no con pocas dificultades, en medio de las lluvias torrenciales y el fuerte viento. En la red del pájaro azul, el cocinero español pidió además una oración por Islas Ábaco y Gran Bahama: "Oremos todos por Islas Ábaco y Gran Bahama."

Además, el chef ha especificado que tanto él como su equipo de la organización World Central Kitchen están a salvo pese a la cercanía de la tormenta, y ha informado que se reunirá con las autoridades de la zona para coordinar las ayudas alimentarias a los damnificados de Dorian.

We @WCKitchen are 80 miles from #HurricaneDorian eye & feeling this!! Imagine what the people of Abaco+Grand Bahamas will experience! Bahamas @opmthebahamas Goverment will need major help! @ClintonGlobal @RedCross @TeamRubicon ...Florida should also get ready for major winds! pic.twitter.com/lIa9ghhUdk

De hecho, en un segundo Tweet, José Andrés ha facilitado un mapa con la ubicación de los espacios que han habilitado para ayudar a reconstruir los daños causados por el temporal.

How do we organize a response in Bahamas? Here’s our current map we are working from.... @WCKitchen has kitchens ready to go and shelters mapped out. If kitchens are destroyed, we build one and cook in big paella pans! https://t.co/yNzrfrKIaS pic.twitter.com/fa4sBN8qMe