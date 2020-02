Herrera: "La radio deportiva es la puerta de entrada de gente joven, por eso es importante que estéis"

“Tantos días, tantas noches pensado el momento en que cuatro jinetes se acercaran a este pequeño templo de todos los días a contar su intimidad, su noticia... ¿qué hay? ¿qué pasa con ellos? No se ven nunca, incluso aparecen juntos en la foto haciendo un montaje", arrancaba Carlos Herrera la hora de las 11 de 'Herrera en COPE' en la que estaba a punto de darse a conocer una gran exclusiva de COPE.

Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Juanma Castaño han venido a este estudio 'Antonio Herrero' ¿con qué pretensión?¿con qué idea?, ha insistido. "Venimos a hacer un anuncio importante", advertía Paco, "presentamos a Pepe Domingo a la candidatura a la Federación contra Casillas y Rubiales”, añadía entre risas.

Finalmente y ya en serio la incógnita quedaba despejada: “¡Noticia de alcance de COPE, silencio valorativo!”, anunciaba Herrera. “¡¡Seguimos cinco años más. El equipo de deportes amplía contrato hasta el 2025!!", gritaba Paco González.

Paso seguido Carlos Herrera se preguntaba si el trato incluía a Pepe Domingo Castaño, que cada año mantiene su renovación en suspense. La respuesta, muy a la gallega. “Trato de hacer cada día el mejor programa de mi vida, y aún no lo he hecho, espero tener un año más para hacerlo". Así que a Herrera no le ha quedado más remedio que rematar “pues el año que viene te volveremos a hacer la misma pregunta".

Comunicada la noticia, Herrera ha explicado que a la radio deportiva le pasa algo parecido a la radio fórmula, “es la puerta abierta por la que normalmente entra la gente joven a la radio. Por eso es importante que estáis, y que os quedéis y que la gente joven os escuche, que se cabree, porque como se cabrea un oyente de deportes no se cabrea nadie”.

Carlos Herrera ha recordado el día que se enteró del fichaje del equipo de deportes por parte de COPE. “El día que llegasteis, pensaba,'¿les llevan a ellos y no a mí, que soy solo uno y no 50?'. Pero no me echaron cuentas”, bromea Herrera. “Entonces pensaba, qué paso más interesante a la par que arriesgado y a la par que paciente, porque los oyentes no se van de golpe de un lado para otro, hay que crecer poco a poco, trabajar mucho”. “Paco y Pepe son éxito. Juanma y yo somos currantes”, despejaba su duda Manolo Lama.

"Lo importante es ser feliz, es el motivo principal de nuestra renovación. Para mí la radio es un oficio, la hacemos como algo artesanal, con cariño y necesitas que tu trabajo sea un hogar” y en ese ambiente familiar y distendido se ha desarrollado toda la conversación.

La siguiente pregunta, sobre los proyectos de deportes. “Eurocopa este año, ¿depligue especial, puedo ir yo?, preguntaba Herrera. “Puedes ir como visitante, comprarte tus entradas, con nosotros, no”, zanjaba Lama, que sí le invitaba a los Juegos Olímpicos de Tokio, “que vaya a currar, a madrugar”.

Herrera ha recordado que él en verano se va de polígonos. ¿Y cómo son?, le ha interpelado Pepe Domingo Castaño. “Es sociología del trabajo en verano, industrias de las más singulares, pero las más comprometidas con el progreso de la nación”. Una de ellas fabrica WC.

“Cinco años más, 2025 , tiene premio”, no ha podido contenerse Herrera. “Desde 2005 no hay premio”, insistía. “¿Cómo se puede ser líder de la radio con esa cabeza?, le respondía Paco.

Antes de terminar, Manolo Lama ha querido dar las gracias a Fernando Giménez Barriocanal, Presidente y Consejero Delegado del Grupo COPE y a Julián Velasco, Consejero Delegado. "Son la otra parte contratante, los que encarnan el espíritu de la casa", recordaba Herrera. "Ya que tenéis mano, decidles a ver qué hay de lo mío". Pero con el “sablazo” que le ha pegado el equipo de deportes “ya no queda nada", le advertía Paco.

"Y ya está", concluía Herrera. "¿Para esto nos has levantado a las 4 de la mañana?”, le echaba en cara Pepe Domingo. “A mí me han dicho que 'un pasar', que pasen por aquí y que digan lo que nos interesa, así que si me queréis irse! Adióooooooos", ha despedido al equipo de deportes entre los aplausos de todo el estudio de 'Herrera en COPE'.